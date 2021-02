Harry Potter : la nuit consacrée au jeune sorcier sera numérique

Alors que chaque premier jeudi de février, des milliers de fans d'Harry Potter affluent habituellement dans les librairies pour fêter leur jeune héros à lunettes, cette année, la fête sera dématérialisée demain jeudi 4 février.

Pas de défilés de choixpeau, de baguettes de sorciers et autres capes d'invisibilité, pas de Voldemort, ni de déguisement de Dumbledore... Les fans vont devoir rester chez eux. Pour ne pas les décevoir complètement, Gallimard Jeunesse a pensé à tout.

Cette année, il s'agira plutôt de répondre à un quizz en ligne sur le site de La nuit des livres Harry Potter pour tenter de gagner quelques cadeaux de l'univers Harry Potter. Deux niveaux de difficulté sont prévus (et une seule participation par personne) et chaque participant peut ainsi jouer de chez lui du 4 au 7 février, pour tenter de gagner des coffrets collector, ainsi que des livres et objets dérivés.

A l'issue du quizz, la personne participante peut télécharger son diplôme et bien sûr partager son score sur les réseaux sociaux avec le hashtag #HarryPotterBookNight.

Concernant cette fameuse nuit du premier jeudi de février, les amoureux de l'univers créé par J.K. Rowling peuvent télécharger un kit d'activité afin d'organiser une soirée sur le thème, incluant jeux, idées déco, propositions de buffets dînatoires et costumes. Cette année, le thème est peut-être le lieu le plus réjouissant de la saga : le «chemin de traverse» où les jeunes sorciers se procurent leurs accessoires cultes.

Du commerce sans commerce et de la fête sans fête ?

Pour sortir de l'évènement purement promotionnel, Gallimard Jeunesse a décidé de sensibiliser bibliothèques, écoles et centres communautaires à une participation simple, et demande ainsi en début de carnet d'activités «de faire en sorte que les soirées demeurent de nature non commerciales».

D'autre part, en ces temps de pandémie, l'éditeur souligne l'importance de respecter les consignes sanitaires en matière de rassemblements.

Au final, il faudra bien se révéler être un véritable sorcier pour organiser une telle fête.

