«Mank», «The Crown», Tahar Rahim... découvrez la liste des films, séries et artistes nommés aux Golden Globes

C’est dans un contexte sanitaire difficile que les Golden Globes vont ouvrir le 28 février prochain la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood. En attendant la cérémonie virtuelle qui se tiendra depuis New York et Beverly Hills, les nominations ont été annoncées ce mercredi.

Ce grand rendez-vous, qui sera présenté à deux endroits distincts par Tina Fey et Amy Poehler, reste traditionnellement un bon indicateur pour connaître les films qui seront favoris aux Oscars (en avril cette année). Avec six nominations, le film en noir et blanc «Mank» réalisé par David Fincher et disponible sur la plate-forme Neflix, se classe en tête. On retouve aussi sur le podium «Les Sept de Chicago» d'Aaron Sorkin (cinq nominations), «The Father», adapté de la pièce de théâtre de Florian Zeller, «Nomadland» de Chloe Zhao et «Promising Young Woman» d'Emerald Fennel (quatre nominations).

Pour sa brillante performance dans «Désigné coupable» de Kevin Macdonald, qui n'est pas encore sorti dans les salles obscures françaises, Tahar Rahim est en lice quant à lui pour le Golden Globes du meilleur acteur dans un film dramatique. Côté télévision, la série«The Crown» sur la famille royale britannique se présente comme une candidate sérieuse avec six nominations.

Meilleur film dramatique

«Mank»

«Nomadland»

«The Father»

«Promising Young Woman»

«Les Sept de Chicago»

Meilleure comédie ou comédie musicale

«Palm Springs»

«Borat 2»

«Hamilton»

«Music»

«The Prom»

Meilleure actrice dans un film dramatique

Carey Mulligan («Promising Young Woman»)

Frances McDormand («Nomadland»)

Viola Davis («Le blues de Ma Rainey»)

Vanessa Kirby («Pieces Of A Woman»)

Andra Day («The United States vs Billie Holiday»)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Chadwick Boseman («Le blues de Ma Rainey»)

Gary Oldman («Mank»)

Anthony Hopkins («The Father»)

Riz Ahmed («Sound Of Metal»)

Tahar Rahim («Désigné Coupable»)

Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale

Maria Bakalova («Borat 2»)

Kate Hudson («Music»)

Michelle Pfeiffer («French Exit»)

Anya-Taylor Joy («Emma»)

Rosamund Pike («I Care A Lot»)

Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale

Sacha Baron Cohen («Borat 2»)

James Corden («The Prom»)

Lin-Manuel Miranda («Hamilton»)

Dev Patel («L’histoire personnelle de David Copperfield»)

Andy Samberg («Palm Springs»)

Meilleur acteur dans un second rôle

Leslie Odom Jr. («One night in Miami»)

Jared Leto («The Little Things»)

Bill Murray («On The Rocks»)

Sacha Baron Cohen («Les Sept de Chicago»)

Daniel Kaluuya («Judas And The Black Messiah»)

Meilleure actrice dans un second rôle

Amanda Seyfried («Mank»)

Olivia Colman («The Father»)

Jodie Foster («Désigné coupable»)

Helena Zengel («La Mission»)

Glenn Close («Une ode américaine»)

Meilleur réalisateur

David Fincher

Chloe Zhao

Regina King

Aaron Sorkin

Emerald Fennell

Meilleure chanson originale

«Speak Now» (One Night in Miami)

«Hear My Voice» (Les sept de Chicago)

«Fight For You» (Judas And The Black Messiah)

«Io Si Seen» (La vie devant soi)

«Tigress And Tweed» (The United States vs Billie Holiday)

Meilleure musique de film

«La Mission»

«The Midnight Sky»

«Tenet»

«Mank»

«Soul»

Meilleur scénario

«Les Sept de Chicago»

«Promising Young Woman»

«Mank»

«The Father»

«Nomadland»

Meilleur film étranger

«Drunk»

«Minari»

«Deux»

«La vie devant soi»

«La llorona»

Meilleur film d'animation

«Soul»

«En avant»

«Les Croods 2 : un nouvel âge»

«Voyage vers la lune»

«Le peuple loup»

Meilleure série dramatique

«The Crown»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Ratched»

Meilleure actrice dans une série dramatique

Olivia Colman («The Crown»)

Jodie Comer («Killing Eve»)

Emma Corrin («The Crown»)

Laura Linney («Ozark»)

Sarah Paulson («Ratched»)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman («Ozark»)

Josh O'Connor («The Crown»)

Bob Odenkirk («Better Call Saul»)

Al Pacino («Hunters»)

Matthew Rhys («Perry Mason»)

Meilleure série, musicale ou comédie

«Emily in Paris»

«The Flight Attendant»

«Schitt's Creek»

«Ted Lasso»

«The Great»

Meilleure actrice dans une série de comédie ou série musicale :

Lily Collins («Emily in Paris»)

Kaley Cuoco («The Flight Attendant»)

Elle Fanning («The Great»)

Jane Levy («Zoey's Extraordinary Playlist»)

Catherine O’Hara («Schitt's Creek»)

Meilleur acteur dans une série de comédie ou série musicale

Don Cheadle («Black Monday»)

Nicholas Hoult («The Great»)

Eugene Levy («Schitt’s Creek»)

Jason Sudeikis («Ted Lasso»)

Ramy Youssef («Ramy»)

Meilleure mini-série

«Normal People»

«Le jeu de la dame»

«Small Axe»

«The Undoing»

«Unorthodox»

Meilleure actrice dans une mini-série

Cate Blanchett («Mrs. America»)

Daisy Edgar-Jones («Normal People»)

Shira Haas («Unorthodox»)

Nicole Kidman («The Undoing»)

Anya Taylor-Joy («Le jeu de la dame»)

Meilleur acteur dans une mini-série

Bryan Cranston («Your Honor»)

Jeff Daniels («The Comey Rule»)

Hugh Grant («The Undoing»)

Ethan Hawke («The Good Lord Bird»)

Mark Ruffalo («I Know This Much is True»)

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Gillian Anderson («The Crown»)

Helena Bonham-Carter («The Crown»)

Julia Garner («Ozark»)

Annie Murphy («Schitt's Creek»)

Cynthia Nixon («Ratched»)

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

John Boyega («Small Axe»)

Brendan Gleeson («The Comey Rule»)

Dan Levy («Schitt’s Creek»)

Jim Parsons («Hollywood»)

Donald Sutherland (The Undoing»)

