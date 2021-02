Un message antisémite caché dans un comics Hulk ?

Alors que Marvel cartonne avec sa série de comics «Immortal Hulk», une scène du 43e volume sorti cette semaine fait polémique. En cause, une inscription «cachée» et l'apparition d'une étoile de David en vitrine qui n'a pas manqué de faire réagir les lecteurs du titre.

Cette scène montre Bruce Banner dans une bijouterie en train de régler un achat et discuter avec la vendeuse. Jusque là, rien de très polémique. C'est le fond de l'image qui pose problème. La vitrine de l'enseigne indique le nom de la bijouterie, supposément «Cronenberg's Jewelry», en hommage au réalisateur (notamment de «La mouche») dont le scénariste Al Ewing est un grand fan. Le hic ? Le «L» de «Jewelry» (bijouterie) a été «oublié» par le dessinateur Joe Bennett, transformant ainsi «jewelry» en «jewery», terme extrêmement péjoratif, voire insultant, désignant la communauté juive et qui pourrait être traduit en français par «juiverie». Par ailleurs, on peut clairement apercevoir une étoile de David dessinée sur la vitrine, symbole important de cette religion, rappelant néanmoins de sombres heures de l'Histoire quand elle est peinte sur un commerce. Le tout véhicule donc un cliché plutôt éculé quant à la communauté juive et son rapport avec l'argent, ce qui n'a pas manqué de choquer nombre de lecteurs.

Nouvelle polémique d'inscription "cachée" dans le Immortal Hulk #43 passée à travers la relecture édito...





La bijouterie "Cronenberg" faisant figurer l'étoile de David en vitrine & sur laquelle il manque un "L", faisant "JEWERY" où le terme péjoratif "Juiverie" en français. pic.twitter.com/DUk0TTZ0xL — Le Commis Des Comics (@CommisDesComics) February 3, 2021

Joe Bennett s'excuse

Le dessinateur d'«Immortal Hulk» n'a pas manqué de réagir rapidement et de se défendre de tout message antisémite, arguant d'une grande maladresse de sa part. «J'ai inclus des références à des célèbres réalisateurs de film de genre pour leur rendre hommage tout au long de la série et dans «Immortal Hulk» #43, j'en ai glissé une à David Cronenberg. J'ai commis une terrible mais fortuite erreur par mes fautes d'orthographe - puisqu'en écrivant à l'envers, j'ai mal écrit les deux mots». En effet, l'auteur a placé également un «M» à la place du «N» de Cronenberg.

Concernant l'étoile de David, Joe Bennett s'excuse platement, expliquant qu'il a «échoué à comprendre ce stéréotype offensant», ajoutant «après vous avoir écouté, je comprends maintenant mon erreur. Ce n'était pas bien, c'était offensant et blessant à bien des égards. C'est une faute que je dois assumer, et je m'excuse auprès de toutes celles et ceux que j'ai blessés. Je travaille avec Marvel pour corriger ça, et cette leçon me servira pour la façon dont j'approche mon travail et mes histoires», ajoute-t-il dans un communiqué envoyé par Marvel.

Une nouvelle affaire embarrassante chez Marvel

Ce n'est pas la première fois que Joe Bennett est critiqué pour ses opinions. Certaines sorties homophobes et transphobes de l'auteur avaient déjà fait réagir les fans de la série. Au-delà d'«Immortal Hulk», c'est Marvel qui se montre sous un jour assez peu «regardant». «X-Men Gold» #1 avait déjà fait scandale lors de sa sortie en 2017 avec des références à des évènements politico-religieux controversés glissées par le dessinateur, Ardian Syaf. Alors que des internautes avaient relevé des messages politiques par le biais de symboles glissés dans l'album, le dessinateur indonésien s'était défendu d'avoir voulu faire preuve d'antisémitisme et d'antichristianisme dans sa création. La société Marvel de s'excuser et d'affirmer que les références mentionnées se montraient en opposition avec leurs valeurs et celles de l'auteur.

Tout comme pour «X-Men Gold», Marvel prend une fois de plus sa part de responsabilité dans son communiqué. Pour la société, ces «erreurs» auraient dû être repérées à la relecture, assumant ainsi «l'entière responsabilité d'un manquement de (leur) part». Ils s'engagent en outre à corriger la case pour l'édition numérique et les futures réimpressions. A voir maintenant si cette nouvelle affaire peut leur servir de leçon.

