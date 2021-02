L'acteur canadien Christopher Plummer, révélé par «La mélodie du bonheur», est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé vendredi son agent.

Christopher Plummer s'est éteint à son domicile du Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis, au côté de son épouse Elaine Taylor, avec laquelle il était marié depuis 53 ans.

«Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément son métier», a déclaré Lou Pitt, son manager de longue date, louant son «formidable style à l'ancienne» et ses facultés d'autodérision. «C'était un trésor national qui tenait beaucoup à ses racines canadiennes», a ajouté Lou Pitt dans une déclaration transmise à l'AFP.

Elevé à Montréal, Christopher Plummer comptait 75 ans de carrière, entamée à la fois en anglais et en français.

Il restera l'éternel Capitaine Georg Von trapp, un officier autrichien hostile au régime nazi, dans le grand classique de la comédie musicale américaine «La Mélodie du bonheur» (sorti en 1965). Aux côtes de Maria (Julie Andrews), son personnage entonne plusieurs morceaux devenus des tubes tels que l'«Edelweiss».

We're saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time. pic.twitter.com/hDV3q1opzJ

— The Sound of Music (@SoundofMusic) February 5, 2021