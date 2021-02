Bénabar boude les prochaines Victoires de la musique

Alors que l’édition 2021 des Victoires de la musique se tiendra vendredi 12 février, l’artiste Bénabar, en pleine promotion de son nouvel album « Indocile heureux », avoue qu’il «n'a pas tellement envie d’y participer ».

Benabar n'est pas un adepte des Victoires de la musique. C'est ce qu'a confié l'artiste samedi 6 février sur le plateau de « On est en direct ». Interrogé par Laurent Ruquier sur sa présence aux Victoires de la musique cette année, le chanteur venu aborder la sortie de son neuvième opus, a expliqué qu’il ne se rendrait pas à cette grand messe de la musique dans l'Hexagone.

« Ça fait plusieurs années que je demande à ma maison de disque de ne pas m’inscrire », explique l’artiste, qui en 2007 avait pourtant raflé deux Victoires, s’illustrant dans la catégorie artiste masculin de l’année et meilleure chanson originale.

Mais depuis quelques année, l’envie n’est visiblement plus là. Mais pourquoi donc ? « Parce que c’est quelque chose qui ne me plaît pas tellement », poursuit-il sans entrer dans les détails. Pas question pour autant de partir vent debout contre ce rendez-vous. « Je ne pars pas en guerre », explique Bénabar de son vrai nom Bruno Nicolini, qui ne ferme pas non plus la porte à un revirement de situation. « Depuis quelques années, je n’ai pas tellement envie d’y participer, mais ça changera peut-être et puis encore une fois ce n’est pas le combat de ma vie », conclut-il, avant de revenir au cœur du sujet, son nouvel album, sorti le 29 janvier dernier. Douze titres dévoilés trois ans après « Le début de la suite », et un album qui s’est offert un très beau démarrage selon charts in France.

