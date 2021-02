«Game of Thrones» : bientôt le sixième volet de la série littéraire signée George R.R. Martin ?

Il y a dix ans, George R. R. Martin publiait le cinquième tome de sa série littéraire « Game of Thrones», saga adaptée à l’écran avec le succès que l’on connait. Mais depuis, le sixième et le septième volets se font attendre. George R.R. Martin a récemment donné des nouvelles quant à l’avancement du prochain tome, baptisé « The winds of winter ».

Et il semblerait que l’auteur ait mis à profit la crise sanitaire et le confinement pour écrire. Il a en effet confié au début du mois, avoir bien avancé dans un post dévoilé sur son blog et repéré par Ouest-France. L’auteur y a d'abord pris la plume pour dresser un résumé de l’année écoulée, année difficile à plus d’un titre explique-t-il : « 2020 a probablement été la pire année que j'aie jamais vécue, pour le pays, le monde et à titre personnel ». Il s’est toutefois interrogé sur ce que 2020 avait bien pu réserver de bon. Outre le départ de Donad Trump écrit-il, il poursuit en expliquant « et bien pour moi, il y avait du travail », avant de révéler quelques détails qui ne manqueront pas de ravir les fans.

« The winds of winter » avance mais son auteur reste prudent

« J'ai écrit des centaines et des centaines de pages de « The winds of winter » en 2020 », confie-t-il, notant que 2020 a été pour lui la meilleure année en termes d’écriture de ce sixième volet depuis qu’il l’a commencé. Et d’essayer de comprendre les raisons de cette inspiration. « Je ne sais pas. Peut-être l'isolement. Ou peut-être que je suis sur une lancée », poursuit-il.

Une bonne nouvelle que l’auteur tempère toutefois d’emblée. « J'ai encore des centaines de pages à écrire pour mener le roman à une conclusion satisfaisante », ajoute-t-il, espérant que « C’est à cela que servira 2021 », sans avancer une date de sortie pourtant tant attendue.

Visiblement échaudé par les réactions des internautes par le passé, George R.R. Martin précise qu'il ne fera «aucune prédiction sur le moment où je terminerai », avant de s’emporter contre les réseaux sociaux et certains de leurs utilisateurs qui « prennent cela comme une «promesse», puis attendent avec impatience de me crucifier quand je rate la date limite ». L’espoir d’une sortie est pourtant de mise : « Tout ce que je dirai, c'est que j'ai bon espoir », conclut l’auteur, qui ne devrait pas participer à l’écriture des scénarios de « House of the Dragon » - spin-off de « Game of Thrones » adapté de son ouvrage « Fire & Blood » et attendue sur la chaîne américaine HBO courant 2022 - tant que ce sixième volet ne serait pas terminé.

« Je ne m’occuperai d’aucun scénario tant que je n’ai pas terminé et livré Winds of Winter », écrivait-il ainsi en novembre 2019 sur son blog. S’il a décidé de se concentrer sur l’écriture de ce sixième tome, toujours est-il que l’auteur semble malgré tout bien occupé. « J'ai cependant des millions d'autres choses à faire », affirme-t-il, laissant planer le doute quant à une date de sortie dans un futur proche.

