Décès de Jean-Claude Carrière : les hommages se succèdent

Le scénariste, metteur en scène et écrivain Jean-Claude Carrière est mort, lundi soir, à l’âge de 89 ans. Les hommages à celui qui a travaillé avec Luis Bunuel, Jacques Deray ou Milos Forman se multiplient sur les réseaux sociaux.

Jean-Claude Carrière, qui ne souffrait d’aucune maladie, est mort «dans son sommeil» à son domicile parisien, a annoncé sa fille, Kiara Carrière. Cinéma, littérature, chanson, celui qui se définissait comme un conteur laisse derrière lui une œuvre colossale avec plusieurs adaptations pour le cinéma, une soixantaine d’ouvrages (récits, essais, poèmes, fictions, etc.), des apparitions en tant qu’acteur dans un quinzaine de films, et des chansons écrites pour Juliette Gréco, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot.

Gilles Jacob, Eric Naulleau, Etienne Klein, mais aussi la Cinémathèque ou encore l’INA ont rendu hommage à cet homme de talent suite à sa disparition.

Cinéma/théâtre/chanson/littérature: son œuvre est variée, éminente. Seul ou en cie (Eraix, Brook, Bunuel) Jean-Claude Carrière a été notre meilleur scénariste. Intelligence prodigieuse/culture phénoménale/style limpide/conversation éblouissante: le patron s’est tu. On le pleure. — gilles jacob (@jajacobbi) February 9, 2021

Très grande peine d’apprendre le décès de l’immense Jean-Claude Carrière, multi-instrumentiste de l’imaginaire, compagnon d’écriture de Peter Brook, Luis Buñuel, Pierre Etaix et autres génies. Il restera dans nos cœurs et dans nos têtes. pic.twitter.com/x0f4DZSiRR — Eric Naulleau (@EricNaulleau) February 9, 2021

Je suis très peiné d’avoir appris ce soir le décès de Jean-Claude Carrière, qui savait si merveilleusement conter et converser. RIP. https://t.co/wjOzQ9auu4 — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) February 8, 2021

Émotion d’adresser un dernier salut à #JeanClaudeCarrière, écrivain, poète, dramaturge et scénariste de tant de films brillants. Grand complice de #LuisBuñuel, il a aussi travaillé avec Etaix, Forman, Deray, Malle, Godard, Wajda, Schlöndorff, Oshima, Chéreau, Kiarostami et Haneke pic.twitter.com/H6yUqqFM3Z — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) February 9, 2021

"Sur une journée de travail, si on ne rit pas au moins 3 fois, la journée est perdue. Il ne faut pas se prendre au sérieux."



Le scénariste-écrivain Jean-Claude Carrière (Belle de jour, La Piscine, Borsalino) est mort à 89 ans : retour sur sa fructueuse collaboration avec Buñuel. pic.twitter.com/sMcoWKxJra — Ina.fr (@Inafr_officiel) February 9, 2021

Il y a 4 mois, nous aurions dû lui rendre hommage, l’applaudir en salle Langlois, revoir ses films, admirer son génie, l’écouter parler de Buñuel, Etaix et Forman.





Notre tristesse est immense.



Jean-Claude Carrière, 1931-2021. pic.twitter.com/rrss31Ui6E — La Cinémathèque (@cinemathequefr) February 8, 2021

A voir aussi