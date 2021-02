Jean-Claude Carrière, écrivain et scénariste, est mort à 89 ans

L'écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière, qui a travaillé notamment aux côtés de Luis Bunuel, Jacques Deray ou Milos Forman, est décédé lundi soir à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille, Kiara Carrière, à l'AFP.

L'écrivain, ne souffrant d'aucune maladie particulière, est mort «dans son sommeil» à son domicile parisien, a précisé cette dernière, ajoutant qu'«un hommage» lui sera rendu prochainement à Paris et il devrait être inhumé dans son village natal, à Colombières-sur-Orb dans l'Hérault.

Se définissant comme un «conteur», Jean-Claude Carrière a signé une soixantaine de scénarios ainsi qu'environ 80 ouvrages (récits, essais, comme ses Dictionnaires amoureux de l'Inde et du Mexique, traductions, fictions, scénarios, entretiens). Il a été aussi acteur, dramaturge et parolier pour Juliette Gréco, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau.

Une carrière riche en rencontres et en amitié

Jean-Claude Carrière a placé sa vie sous le signe des «rencontres, des amitiés et des maîtres de vie», comme le Dalaï Lama avec lequel il a écrit un livre ou le cinéaste espagnol Luis Bunuel, avec lequel il collabora dix-neuf ans, jusqu'à sa mort. Bibliophile, passionné par le dessin, l'astrophysique, et le vin, amateur de Tai-Chi-Chuan (art martial), Jean-Claude Carrière a présidé pendant dix ans la Fémis, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son.

Toujours très actif malgré l'âge, il avait écrit en 2018 un dernier essai, «La vallée du néant», et cosigné en 2020 le scénario du film «Le sel des larmes» de Philippe Garrel.

A voir aussi