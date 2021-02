La chanteuse Mary Wilson des Supremes est décédée

Mary Wilson, la chanteuse des Supremes, est décédée à l’âge de 76 ans.

Mary Wilson avait co-fondé le mythique groupe à l’âge de 15 ans à la fin des années 1950. Elle s’est éteinte à son domicile et les causes de sa mort n’ont, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas encore été révélées.

Fleuron de l’écurie Motown et originaire de la ville de Detroit, le groupe The Supremes, qui comptait aussi dans ses rangs les chanteuses Diana Ross, Mary Wilson, et Florence Ballard, a marqué l’histoire de la musique avec des tubes éternels tels que Baby Love, Stop ! In the Name of Love, You Can’t Hurry Love, You Keep Me Hangin' On, qui en ont fait un des groupes féminins ayant le plus vendu de disques dans le monde.

«J'ai été extrêmement choqué et attristé d'apprendre la disparition d'un membre majeur de la famille Motown, Mary Wilson des Supremes», a déclaré Berry Gordy, le fondateur du label, dans un communiqué relayé par Variety. «J'ai toujours été fier de Mary. C'était une star, et au fil des années elle a continué à travailler dur pour promouvoir l'héritage des Supremes. Mary Wilson était très spéciale pour moi. C'était une pionnière, une diva et elle nous manquera beaucoup.»

Deux jours avant son décès Mary Wilson avait annoncé un nouveau projet solo dans une vidéo postée sur Youtube.

Un hommage public lui sera rendu quand les conditions sanitaires le permettront, a fait savoir son agent, comme le rapporte le New York Times.

