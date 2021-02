Le 104 se lance dans la réalité virtuelle avec son opération « culture à emporter »

Alors que les cinémas, les musées et les salles de spectacle restent fermés jusqu’à nouvel ordre, le 104 à Paris propose de s’offrir une immersion culturelle et cinématographique depuis chez soi.

En partenariat avec Diversion cinéma, en résidence au sein de leur incubateur, le 104 inaugure, à partir de ce mardi 9 février et jusqu’au 29 mars, son opération VR to go. Un service de location de casques de réalité virtuelle qui permet de découvrir tout un programme artistique mêlant cinéma, danse, spectacle, fiction, art et exploits sportif ou scientifique. Parmi eux : s’immerger dans un spectacle de Bartabas ou de la chorégraphe contemporaine Sharon Eyal, voyager sur Mars ou plonger dans une toile d’Arnold Böcklin. Au total, huit expériences de réalité virtuelle attendent les spectateurs.

Une alternative à la fermeture des lieux de culture

Parce que le public ne peut actuellement plus parcourir les allées des musées ou se rendre dans les salles obscures, la culture se déplace donc jusqu’à eux. Tel est ainsi le concept de cette opération qui donne la possibilité de réserver son casque de réalité virtuelle – à récupérer directement au 104 ou à faire livrer chez soi dans Paris intramuros et les communes limitrophes – et ce pour 48 heures, du mardi au jeudi ou le temps du week-end. Deux jours pour vibrer, à partir de 32 euros, au rythme d’une dizaine d’expériences étonnantes d’en moyenne dix minutes.

Très simple d’utilisation, cette formule offre par exemple l’occasion de se retrouver encerclé par les chevaux de Bartabas en profitant du court métrage « Ex anima Experience » nommé en 2019 à la Mostra de Venise en 2019, mais aussi de suivre le Sherpa Tenji dans son ascension du toit du monde sans oxygène et se tenir en équilibre au sommet des crêtes enneigées - tout simplement stupéfiant – ou encore de plonger dans l’univers sans soleil de Gloomy, jeune zombie, et Nena, petite mortelle avec « Gloomy eyes ». Une fiction multi-récompensée présentée au Sundance festival, qui revisite le mythe de « Roméo et Juliette » et dont la voix française est assurée par Tahar Rahim.

Autant d’univers artistiques et de films en réalité virtuelle qui, une fois le casque bien placé sur le visage, réservent une immersion à 360 ° saisissante. Une expérience déconseillée aux moins de 13 ans et aux femmes enceintes, qui ne remplace ni une séance de cinéma, ni une représentation en salle, mais propose une nouvelle approche des possibilités artistiques, pour un voyage au plus près de l'œuvre que les spectateurs pourront presque toucher du doigt. Ne faire qu'un avec une œuvre prend ici tout son sens.

