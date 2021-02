Pourquoi la chanteuse et réalisatrice Sia a-t-elle quitté Twitter ?

La chanteuse Sia ne s’attendait certainement pas à une telle salve de critiques. Face à la polémique que son premier film «Music» suscite, notamment auprès de la communauté handicapée, l’Australienne a préféré quitter les réseaux sociaux et fermer son compte Twitter.

C’est une véritable douche froide pour l’interprète de «Chandelier», laquelle a décidé de suspendre la promotion de son long-métrage qui, en raison de la crise sanitaire, ne passera pas par la case ciné en France, et sortira directement en VOD Premium le 29 mars.

«Music», du nom de son héroïne, raconte l’histoire d’une jeune fille autiste, qui après avoir perdu subitement sa grand-mère qui veillait sur elle, voit sa demi-sœur Zu, interprétée par l’actrice Kate Hudson, devenir sa tutrice. Cette dernière, qui vient de sortir d’une cure de désintox, se rend vite compte qu’elle est dépassée par la situation et tente de trouver de l’aide auprès d’Ebo (Leslie Odom Jr.), un voisin bienveillant.

Si elle peut se réjouir d’avoir obtenu deux nominations aux Golden Globes 2021 dans les catégories «meilleure comédie ou comédie musicale» et «meilleure actrice» pour Kate Hudson, Sia, qui signe là ses premiers pas derrière la caméra, n’en est pas moins la cible de vives critiques pour avoir choisi la jeune comédienne et danseuse Maddie Ziegler pour jouer une autiste, alors qu’elle ne souffre d’aucun trouble.

To whom it may concern: I am actually autistic. Sia’s film Music is nominated for 2 Golden Globes, and that scares me. I’m scared for the future of my career, and for the careers of other actors on the autism spectrum. Please don’t give Music an award. We refuse to stay silent — Naomi Rubin Official (@naomirubinreal) February 5, 2021

MUSIC SHOULD NOT BE NOMINATED. they casted a non-autistic actress who sia is friends with to play an autistic character and the movie depicts the use of a prone restraint, which is very dangerous and can be deadly. let's just hope they don't win https://t.co/exgFLUJnsW

— emily ミ☆ | CHECK+RT PINNED!! (@marleylovebot) February 3, 2021