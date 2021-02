Césars 2021 : l'académie dévoile deux affiches et rend hommage à tous les artisans du cinéma

Alors que la liste des films en lice pour les Césars a été annoncée ce mercredi 10 février, l’académie en a également profité pour dévoiler le visuel de cette 46e cérémonie.

Et ce n’est pas une mais deux affiches que présente cette année ce grand rendez-vous du cinéma français, comme l’a annoncé dans un tweet l’Académie : « Nous avons également le plaisir de vous dévoiler l’affiche de la 46ecérémonie, un diptyque autour des "choses de la vie" de Claude Sautet», sorti en 1970. Deux affiches mettant en scène d'une part Romy Schneider et Michel Piccoli, et d'autre part les termes « je t'aime » sur un papier sortant d'une machine à écrire. Une façon pour l'Académie de déclarer sa flamme au 7e art, alors que l’industrie cinématographique souffre terriblement de la crise sanitaire, entre la femeture des salles et les reports de sortie en cascade, comme elle l'explique en évoquant le choix de ce « film Studiocanal, exprimant notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans», de l'acteur au scénariste.

Nous avons également le plaisir de vous dévoiler l’affiche de la 46e Cérémonie des #César2021 : un diptyque autour de "Les Choses de la vie", de Claude Sautet, film Studiocanal, exprimant notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans. pic.twitter.com/onGujbrD9e — Académie des César (@Les_Cesar) February 10, 2021

Vingt et une récompenses seront décernées cette année lors de la cérémonie, diffusée sur Canal +, le 12 mars prochain, en exclusivité en clair et en direct, avec Marina Foïs dans le rôle de maitresse de cérémonie.

