Jennifer Lawrence blessée à l'œil sur le tournage de son prochain film

Les risques du métier. Actuellement sur le tournage de « Don’t look up », l’actrice Jennifer Lawrence a été blessée lors d’une explosion.

Un accident survenu vendredi dernier, dans la nuit, selon le site TMZ. Alors que la trentenaire tournait la scène finale de « Don’t look up » en compagnie de Timothée Chalamet, avec qui elle partage entre autres l’affiche aux côtés de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Chris Evans ou encore Cate Blanchett, Jennifer Lawrence a reçu des bris de verre au niveau de la paupière. En cause, l’explosion de la vitre d’un restaurant pour les besoins du film qui ne s’est pas déroulée comme prévue. Lors de la déflagration, les éclats de verre ont en effet atteint le visage de la jeune femme.

Une issue heureuse

D'après une source proche de la production citée par TMZ, « la blessure n’était pas si grave » mais la coupure saignait sans interruption. L’actrice a été conduite à l’hôpital et le tournage interrompu. Un accident à l’issue heureuse puisque le tournage a repris dimanche 7 février et suit son cours normalement, comme le montre une série de tweets postée sur le compte du film.

Déjà remise de ses émotions, il semblerait, s'il l'on en croit les photos, que Jennifer Lawrence n’ait aucune séquelle de cette cascade qui a mal tourné.

