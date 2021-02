Kad Merad remonte sur scène, la pièce diffusée sur Mycanal en direct

Face à la fermeture des salles de spectacle, le monde de la culture et les artistes s’adaptent. Après quelques initiatives de spectacles donnés en livestream ces derniers mois, notamment sur Facebook, c’est au tour de Kad Merad de passer le cap.

Entouré de ses deux compères Claudia Tagbo et Lionel Abelanski, le comédien retrouvera les planches le 15 février avec « Amis », pièce signée Amanda Sthers et David Foenkinos, retransmise en direct sur MyCanal et Canal VOD. Une initiative née d’une terrible envie de faire son métier et de pallier la fermeture des salles de spectacle. « Faute de théâtre, on débarque dans vos salons ! » déclarait-il hier au Parisien, et d’expliquer : « On cherche un moyen de faire notre métier, c’est un besoin vital dans un pays où la culture est tellement vivace ». Cette comédie très attendue de la saison dernière, dévoilée en mars 2020 et stoppée net quinze jours plus tard en raison du confinement, s’apprête donc à retrouver le public.

une comédie sur l'amitié et plus encore

Et c'est un dispositif original qui les attend. Outre la pièce mise en scène par Kad Merad lui-même, les spectateurs pourront en effet profiter de l’envers du décor. « La valeur ajoutée, c’est toutes les caméras qui vont trainer dans les coulisses, capter les changements de décors », explique-t-il au Parisien « mais c’est la télé qui s’adapte au théâtre pas l’inverse », assure le comédien, qui ne s’attendait pas à ce que l’interruption de la pièce dure aussi longtemps. « On a été stoppé en plein vol. Ça marchait très fort, c'était un gros succès qui s'annonçait. Quand ça s'est arrêté, c'est comme si une météorite nous était tombée dessus. On a quitté le théâtre en catastrophe, on a laissé le décor qui n'a pas bougé depuis… On ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps », explique-t-il. Une attente qui prend fin au moins pour une soirée.

Pour profiter de cette représentation en livestream accessible à tous, il faudra s’acquitter d’un montant de 11, 90 euros par foyer. Avec au programme une histoire d’amitié imprévisible. En cause, une nouvelle plate-forme, Amitic, qui sur le modèle de Meetic, calculerait la compatibilité amicale. Mais quand un banquier parisien snob voit arriver chez lui, Serge Marron, un personnage aux antipodes de sa vie, pourtant censé être son meilleur ami selon le logiciel, la situation ne peut que déraper. D’autant que Serge Marron ne compte pas laisser passer sa chance, quitte à devenir un vrai boulet. Un ressort comique qui n’est pas sans rappeler un certain François Pignon.

