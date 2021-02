Réouverture des musées et salles de spectacle : Roselyne Bachelot opposée au passeport vaccinal

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, s'est opposée ce mercredi 10 février au passeport vaccinal pour entrer dans des lieux culturels tels que des musées ou des salles de spectacle. En outre, elle n'a pas fixé de date de réouverture des musées.

«Je reste opposée au passeport vaccinal qui me semble une atteinte à nos libertés. L'amoureuse des libertés que je suis a du mal à l'imaginer ! Si on en arrivait-là, ce serait un recul», a souligné la ministre interrogée dans Télématin sur France 2. Par ailleurs, questionnée à nouveau sur un calendrier pour la réouverture des musées, Mme Bachelot a réaffirmé qu'«il est encore trop tôt pour fixer une date précise» et que cette réouverture se fera lors d'«une décrue continue» des chiffres de contamination «qui n'est pas encore stabilisée».

Concernant la réouverture par le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, de quatre musées de la ville, la ministre a désapprouvé ce qui est contraire au «respect du principe républicain. C'est tout de même curieux que le maire ne respecte pas les lois de la République et ne s'applique pas les règles à lui-même», a-t-elle observé.

Des tests à l'entrée des festivals de l'été ?

Pour les festivals de l'été prochain, Mme Bachelot a d'abord tenu à rappeler toutes les différences entre des festivals qui se tiennent dans des salles et ceux dans lesquels les participants se tiennent debout. Car, dans ceux-ci, il y a «une masse de population de plusieurs milliers de personnes et des conditions sanitaires plus difficiles à mettre en oeuvre».

«Je travaille avec ces organisateurs de festivals, que ce soit le Hellfest, les Vieilles charrues, les Eurockéennes, pour voir comment on pourra assurer la sécurité des spectateurs et des gens sur la scène et autour de la scène. C'est un travail très conséquent, avec des tests à l'entrée : comment les mettre en oeuvre, comment les financer...», a-t-elle noté avant d'ajouter que son ministère travaille actuellement à un fonds d'accompagnement de ces festivals «pour que, quoi qu'il arrive, le modèle des festivals soit protégé».

Le soutien de Valérie Pécresse pour l'Île-de-France

Interrogée sur CNews sur l'initiative de Louis Aliot et sur la possibilité de mener des expérimentations pour rouvrir les lieux de culture, la présidente (LR) de l'Ile-de-France Valérie Pécresse s'est dite «tout à fait favorable» à cette piste : «la région est prête à financer toute expérimentation de testing salivaire, antigénique, à l'entrée des lieux de culture».

«Quand on ouvre les magasins, on doit pouvoir rouvrir les musées», notamment pendant les vacances scolaires, a-t-elle estimé, en plaidant pour que les régions soient «partenaires» de l'Etat pour «lancer des idées neuves, essayer des solutions nouvelles».

