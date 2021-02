Juliette Binoche : son étrange vidéo après sa non-nomination aux Césars

C’est avec humour et philosophie que Juliette Binoche a accueilli la nouvelle de sa non-nomination aux Césars 2021 avec la publication d’une vidéo, jugée «flippante» par certains fans.

Si le film «La bonne épouse» a obtenu 5 nominations – dont deux pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Noémie Lvovsky et Yolande Moreau, et un pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Edouard Baer – le nom de Juliette Binoche ne figure dans la liste des nominées pour celui de la meilleure actrice. Une décision que la comédienne a tourné en dérision avec une vidéo aussi hilarante qu’étrange.

«Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas aux Césars ? Y'a-t-il eu une entourloupe, au niveau de la haute direction ? Mmmmm... Bizarre, bizarre. Oui je dis bizarre. Comme c'est bizarre César, César...», lance-t-elle d’une voix surprenante. Une vidéo qui n’a pas manqué de faire réagir ses fans, allant des encouragements habituels, «Jolie façon de t’exprimer Juliette, comme d’habitude ! Pour moi dès que je vois ton nom je vais voir le film. Et le César n’y change rien !», «Excellent !!! Enfin une star qui ne se prend pas au sérieux ! Et quelle star ! BRAVO Madame BINOCHE ».

A ceux qui s’inquiètent réellement (ou pas) de sa santé mentale, «On est loin du patient anglais, perso j'ai toujours pensé qu'elle était folle comme un lapin», ou encore «Bon ça m’a rassuré je vois que je suis pas le seul à vriller à cause de la pandémie».

A voir aussi