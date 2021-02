Mort de Larry Flynt : une vie de scandales devenue culte au cinéma

Certains le considéraient comme «une ordure», d’autres comme «le défenseur de la liberté d’expression». Anticonformiste et symbole des paradoxes d’une Amérique puritaine, Larry Flynt, mort mercredi à l’âge de 78 ans, ne laissait personne indifférent. Une vie faite d’abus et de scandales qui a fait l’objet d’un film éponyme devenu culte, réalisé par Milos Forman.

Avant même sa sortie en salle en 1997, le long-métrage choquait. A commencer par son affiche jugée scandaleuse par certains membres de la communauté catholique, qui décidèrent de porter plainte contre Milos Forman et de traîner le réalisateur devant les tribunaux. Son délit : avoir choisi de montrer le magnat du porno en slip aux couleurs de l’Amérique, crucifié sur le bas ventre d’une femme en string. Le blasphème face à la morale.

Après la victoire des associations, l’auteur d’«Amadeus» et de «Vol au-dessus d'un nid de coucou» fut contraint de retirer l’affiche. Il opta donc pour un homme en costume, en apparence bien sous tous rapports, bâillonné par le drapeau des Etats-Unis. Et cet homme, ce sera Woody Harrelson qui obtiendra une nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance magistrale dans la peau du pornographe.

Un homme censuré prêt à briser les tabous

La liberté et la provocation sont au cœur du film de Milos Forman qui remporta le Lion d’Or au Festival de Berlin l’année de sa sortie. Le réalisateur s’intéresse au parcours hors du commun et souvent décrié de ce petit gars né dans le Kentucky qui revendait de l’alcool de manière clandestine entre deux parties de poker, avant de faire fortune en ouvrant des clubs de strip-tease et d’être à la tête d’un empire du X grâce à son magazine porno «Hustler», créé en 1974 pour concurrencer «Playboy» et «Penthouse». On y découvre un Larry Flynt souvent mis au banc des accusés pour avoir fait du sexe un produit rentable, et qui n’a cessé d’être au cœur d’affaires judiciaires portant sur le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis.

Larry Flynt prône des «discours impopulaires (qui) sont essentiels à la santé de notre nation», comme le souligne son avocat (Edward Norton) dans une des scènes du film. Et qui mieux que Milos Forman, chef de file insoumis de la Nouvelle Vague tchèque, pour filmer la vie de cet homme irrévérencieux qui a fini sa vie cloué dans un fauteuil roulant plaqué or, après une tentative d’assassinat en 1978. Pendant plus de deux heures, ce long-métrage, qui oscille entre biopic et thriller juridique, nous dépeint un homme entre parodie et obscénité, devant aussi faire face à des drames plus personnels comme la perte de sa femme Althea, incarnée par Courtney Love.

Décédé en 2018, Milos Forman n’a jamais nié avoir signé un portrait du magnat du porno plutôt élogieux. «Je dois admettre que je n'ai jamais acheté le magazine Hustler et je crois que je ne l'achèterai jamais. Mais aussi longtemps que je vivrai, j'admirerai toujours Larry Flynt : sa vie, son courage et sa ténacité», avait-il écrit dans la préface de l'autobiographie de Larry Flynt.

