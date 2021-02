Covid-19, pédocriminalité, complotisme.. 3 livres, 1 BD et 1 podcast pour aborder ces sujets avec ses enfants

Comment répondre aux questions des enfants sur l'actualité souvent glaçante et plus généralement sur le monde qui les entoure ? Comment les informer et mieux les protéger ? Heureusement, des auteurs se chargent d'épauler les parents. Sélection.

Le Covid-19 : pour ne pas avoir peur et être responsable

© I. Capua / I.Faccioli / Glénat Jeunesse

Qu'est-ce qu'un virus ? Pourquoi ne peut-on pas le voir ? Comment a-t-il fait le tour de la Terre ? Pourquoi les personnes âgées sont-elles moins bien protégées ? Ce livre à destination des plus petits (à partir de 3 ans) fait le tour de la notion de virus de manière très pragmatique - et ludique avec ses languettes à tirer - sans pour autant omettre une bonne dose d'optimisme nécessaire en ces temps pandémiques.

Même pas peur, de Iliana Capua et Iliana Faccioli, éd. Quatre fleuves / Glénat Jeunesse, 11,,90€

Au bois : pour avoir envie de prendre soin de la nature

© C. Collette / éd. Les fourmis rouges

Et si l'Homme avait uniquement besoin de se réconcilier avec la nature pour mieux la protéger ? C'est en tout cas de cette manière qu'on a envie de plonger dans ce très joli album/BD signé de l'éclectique jeune artiste Charline Collette. A travers 4 saisons, et s'inspirant d'histoires d'enfants et d'adultes dans la nature, «Au bois» part à la rencontre d'un coucou, d'une cabane ou des «enfants du petit bois»... Un livre qui sent bon l'humus pour mieux comprendre l'importance de la nature pour l'Homme.

Au bois, de Charline Collette, éd. Les fourmis rouges, 108 p., 18,90€.

Et si on se parlait : Pour libérer la parole

© A. Bescond / M. Tucker / éd. Harper Collins

«Un enfant informé est un enfant plus fort» martelle à qui veut l'entendre Andréa Bescond, réalisatrice et danseuse, autrice avec l'illustrateur Mathieu Tucker de «Et si on se parlait ?», trois petits livres à destination des enfants de tous âges (3-6 ans, 7-10 ans et 11 ans et plus) afin d'aborder quelques sujets tabous. Alors que l'on sait aujourd'hui qu'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles, la réalisatrice des «chatouilles», elle-même victime étant enfant, a senti l'urgence d'un tel livre qui aujourd'hui connaît un succès mérité. A la clé : un vrai rappel des droits des enfants comme le respect de leur intimité. Mais aussi, selon les âges, quelques éclairages nécessaires sur les violences familiales, l'addiction aux écrans ou encore le harcèlement scolaire et l'homophobie.

Et si on se parlait ? , d'Andrea Bescond et Mathieu Tucker, éd. Harper Collins, 7,50 €.

Les théories du complot : pour mieux faire le tri

© F.Erre / J. Bernstein / éd. Dupuis

L'homme n'a jamais marché sur la Lune, la Terre est plate, les Reptiliens sont parmi nous, Le Covid n'existe pas... Les théories du complot n'ont jamais été autant en forme qu'en cette triste période de crise. Le problème : elles sont désormais à la portée du plus grand nombre dont... pas mal d'ados, en proie aux vidéos Youtube de tous poils. La BD «Les complotistes» créée par le fondu d'Histoire et dessinateur Fabrice Erre et l'humoriste Jorge Bernstein est aussi hilarante que pleine de recul sur ce qui peut faire basculer dans le complot. Jeux et gags s'enchainent à un rythme effréné pour,au final, mieux informer toute la famille.

Les complotistes, de Fabrice Erre et Jorge Bernstein, éd. Dupuis, 144 p., 16,95 €

Maman, j'ai raté l'actu : pour tout comprendre aux grandes notions du moment

Variants, Brexit, sécurité globale... Les deux journalistes Hélène Corbit et Marie-Caroline Cabut font, tous les quinze jours, le tour des questions qui font l'actualité. Par ailleurs, elles n'hésitent pas à partir en reportage, répondre aux questions d'auditeurs ou encore donner quelques recommandations de lecture ou de cinéma, dans des formats allant d'une quinzaine de minutes à 25 minutes. Idéal pour les 8-12 ans pour mieux comprendre le monde actuel.

Maman, j'ai raté l'actu, disponible également sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts.

A voir aussi