Exclusif : Marina Foïs dévoile les coulisses des Césars 2021 sur CNEWS

La 46e cérémonie des Césars se tiendra le 12 mars à l’Olympia, et sera retransmise en direct et en clair sur Canal+. Avant cette grand-messe du cinéma français, la maîtresse de cérémonie, l’actrice Marina Foïs, dévoile chaque vendredi, en exclusivité sur CNEWS, les coulisses de cette édition 2021.

La comédienne succèdera à l’humoriste Florence Foresti et devra faire oublier la polémique Polanski. Pour la matinale de CNEWS, Marina Foïs se laisse aller à quelques confidences, et révèle la participation du chanteur Benjamin Biolay comme directeur musical de la soirée. «Il y aura un orchestre sur scène. On a besoin du collectif cette année, de musique en live. Je pense que cela va ajouter beaucoup de rythme, de beauté, de sens, d’émotion et de joie», explique-t-elle au micro d'Olivier Benkemoun.

De nombreuses surprises viendront ponctuer cette cérémonie avec notamment la remise, pour la première fois, d’un César d’anniversaire à la troupe du Splendid pour son œuvre «marquante». Marina Foïs promet que les «Bronzés» seront présents pour cette grande soirée du 7e art.

