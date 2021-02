Gundam : un documentaire inédit retrace l'incroyable épopée du robot japonais

Il s'agit d'une première en France. Ce samedi 13 février à 18h, le youtubeur Pink Platypus mettra en ligne un documentaire inédit de près de deux heures sur la création de la série Gundam en 1979.

Documents d'archives, interviews, dessins originaux... illustrent ce vaste sujet sobrement intitulé «La Genèse de Gundam». Une vidéo qui fait écho à la diffusion récente et encore inédite en France de la série culte de Yoshiyuki Tomino et du studio Sunrise sur Crunchyroll. Le service de vidéo en streaming propose en effet l'ensemble des épisodes de la série originale diffusée il y a 42 ans.

Su sa chaîne, Pink Platypus, alias Jonathan Cordier De Mello, s'attaque donc à un mythe encore assez obscur pour bon nombre de Français biberonnés à Goldorak au début des années 1980. Car si la saga Gundam a vu plusieurs de ses séries et films diffusés dans l'Hexagone, notamment dès 2001 sur M6 avec Gundam Wing, les origines restent peu connues. Le jeune homme de 25 ans s'est donc attelé presque seul à la réalisation de ce documentaire.

«L'idée m'est venue en juillet 2019, lorsque j'ai assisté à la master class de Yoshiyuki Tomino à Japan Expo. Le même mois, j'ai visionné Making Gundam, un documentaire précieux de la NHK qui part à la rencontre des créateurs, puis je me suis lancé sérieusement dans sa production en septembre de la même année. Il m'a fallu compiler des sources de toutes sortes pour nourrir mon récit qui finalement atteint 1h56, sans pouvoir totalement être exhaustif, même si j'essaye de l'être», confie Jonathan Cordier De Mello, qui met en ligne cette vidéo.

Durant près d'un an et demi, Pink Platypus a donc réuni des documents d'archives (notammet tirées des magazines japonais d'époque Animage et Out) que le jeune homme a fait importer du Japon, tandis que des interviews tirées du documentaire Making Gundam ont été traduites et doublées en français spécialement pour l'occasion. «J'ai également pioché des images dans des bonus de Blu-ray édités au Royaume-Uni», ajoute-t-il.

Si le documentaire n'axe ses débats qu'autour de la série culte de 1979, les premières minutes reviennent sur l'avant-Gundam et dresse un état des lieux de la production et des influences de 1945 à 1979. Surtout, cet objet plonge en profondeur sur la production qui a animé Yoshiyuki Tomino et ses équipes, son intrigue (au contenu très mature pour l'époque), les personnages et la rivalité entre Amuro Rei et Char Aznable, mais aussi ses mechas emblématiques. Le documentaire s'attarde également sur l'influence de Space Battleship Yamato, une série de 1974 de Leiji Matusmoto (le père d'Albator et Galaxy Express 999).

L'échec des débuts de la série avant son incroyable succès au cinéma japonais, ainsi que le boom de son merchandising (les fameuses maquettes Gunpla notamment) sont abordés. «Je reviens également sur un aspect encore moins connu qui est la tentative d'adaptation en film live par Hollywood en 1983 rapidement avortée (NDR : alors que la folie Star Wars avait déjà conquis le monde)», souligne Jonathan Cordier De Mello. Ce jeune youtubeur a également soumis l'ensemble de son documentaire à la relecture attentive de l'AEUG (Association pour l'essor de l'univers Gundam) qui a validé les différentes informations exposées.

Proposé à la communauté des fans de Gundam et plus généralement des amateurs de japanimation, La Genèse de Gundam ne fera l'objet d'aucune commercialisation publicitaire par Jonathan Cordier De Mello. Le jeune homme regarde toutefois vers l'avenir et en fonction de l'accueil de son film, pourrait bientôt se lancer dans un autre challenge toujours autour de la licence Gundam, voire d'un autre anime qui lui tient à cœur : Evangelion.

