«Les Trois Mousquetaires» : qui jouera D'Artagnan dans la nouvelle adaptation sur grand écran du classique de Dumas ?

L’œuvre d’Alexandre Dumas va connaître une nouvelle adaptation au cinéma. Alors que les deux volets au budget colossal de 60 millions d’euros devraient sortir début 2023, on sait déjà quel acteur français va se glisser dans la peau du légendaire D’Artagnan.

En attendant une réouverture des salles obscures fermées en raison de l’épidémie de coronavirus, les professionnels du secteur ne chôment pas. Ce nouveau projet d’envergure en est la preuve. La réalisation de ces deux films inspirés du classique de la littérature française, a été confiée à Martin Bourboulon. Celui-ci est à l’origine de la comédie «Papa ou Maman» et de sa suite, avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, et a signé le biopic «Eiffel», dont Romain Duris tient le rôle-titre et qui est attendu sur grand écran le 5 mai.

On retrouvera également Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, le célèbre duo du «Prénom» qui se chargera de l’adaptation du texte.

Un casting 5 étoiles

Le distributeur Pathé Films a par ailleurs dévoilé ce vendredi le casting de ces nouveaux «Trois Mousquetaires». Le comédien François Civil, qui sera bientôt à l’affiche de «Bac Nord» de Cédric Jimenez, aux côtés de Gilles Lellouche et Karim Leklou, prêtera ses traits à D’Artagnan.

Pio Marmaï, Vincent Cassel et Romain Duris (encore lui) joueront respectivement Porthos, Athos et Aramis. Quant à Louis Garrel, il se glissera dans la peau de Louis XIII et la belle Eva Green incarnera Milady.

Ce n’est pas la première fois que le roman d’Alexandre Dumas connaît une adaptation cinématographique. On se souvient de «La fille de D’Artagnan» de Bertrand Tavernier en 1994, avec Sophie Marceau, Sami Frey et Philippe Noiret, ou encore de «L’homme au masque de fer» de Randall Wallace (1998), avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich et Gérard Depardieu.

