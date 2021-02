Saint-Valentin : 5 livres érotiques à offrir et se faire offrir

En cette période de crise sanitaire, la Saint-Valentin pourrait bien faire grise mine entre restaurants fermés et moral en berne. La solution ? Offrir ou se faire offrir un peu de littérature érotique, de quoi pimenter ses soirées sur canapé.

Entre les grands classiques parfois difficiles d'accès (ou déjà lus !) et la New romance véhiculant souvent quelques clichés éculés sans style, il y a tout un monde de jolis textes (et images) à découvrir. Sélection de cinq livres qui sauront éveiller les sens.

Le roman carré blanc

Qui se souvient encore que PCR voulait dire «Plan Cul Stable» avant la pandémie ? Zakaria fait partie de ces amants qui apportent un peu plus que du sexe mais pas tout à fait de l'amour. Si l'histoire traite d'une aventure homosexuelle, le texte, érotique mais pas que, parle au fond plus largement de censure et d'interdit dans cette relation située entre deux rives. Patrick Autréaux, qui a exercé la psychiatrie d'urgence jusqu'en 2006, est aussi l'auteur de divers articles et ouvrages autour de l'art, mais aussi de poésie et de romans salués par la critique. Un livre qu'on pourrait qualifier d'érudi-rotique.

Pussyboy, de Patrick Autréaux, éd. Verdier, 128 p., 14€. A paraître le 4 mars

Le manifeste

La sexualité est partout et est devenue un sujet presque banal. Martin Page part du postulat que malgré tout, les clichés autour de la jouissance ont encore la vie dure. Dans un court texte, l'auteur part en croisade, dans un cours manifeste, contre les normes sexuelles. «Je voulais qu'on entende les difficultés, les douleurs, la peur d'être anormal-e, et qu'on dise qu'on se fout de la normalité si elle signifie le mépris et le jugement pour ce qui est différent», note l'écrivain dans la courte présentation de son ouvrage, beaucoup commenté lors de sa sortie. Alors que le livre a d'abord été édité sur un label d'auto-diffusion avec succès, Le Nouvel Attila le publie désormais. Merci au nom de toutes les femmes.

Au-delà de la pénétration, de Martin Page, Le Nouvel Attila, 160 p., 12€.

Le roman pour éveiller ses sens

Aurore perd le goût et l'odorat à la suite d'un accident de vélo. Pour la lycéenne, ce handicap s'avère plus compliqué à vivre que prévu, alors même qu'elle se rend compte qu'Antoine - son fantasme depuis des mois - s'intéresse enfin à elle. Privée de deux de ses sens, comment va-t-elle parvenir à développer sa vie sexuelle ? «C'est le roman que j'aurais voulu lire à 16 ans», dit Camille Emmanuelle à propos du «Goût du baiser», son roman pour ados/jeunes adultes, un rayon qui manque cruellement de littérature intelligente et culottée sur la sexualité et le plaisir. Un roman aussi sensuel que féministe autour du plaisir, de l'amitié et de nombreuses émotions exacerbées à cet âge de découvertes.

Le goût du baiser, de Camille Emmanuelle, éd. T.Magnier / coll. L'ardeur, 224 p., 14,90€.

Le beau livre VIP

Boudu sauvé des eaux ? Pas que. L'acteur Michel Simon ne cachait pas son goût prononcé pour les plaisirs charnels. Au cours de sa vie, il se constitua un véritable musée pornographique riche d'une diversité d'objets, de livres et de photos : pas moins de treize mille pièces qui furent disseminées deux ans après sa mort. Réservé aux amateurs de sexualité très débridée, cet album présente de nombreuses photos personnelles de l'acteur. «Complexe, parfois effrayant, souvent attachant, l'exceptionnel Michel Simon fut tout autant un monstre sacré qu'un sacré monstre...», note avec malice Alexandre Dupouy, co-auteur et libraire spécialisé dans l'érotisme.

L'album pornographique de Michel Simon, de Michel Simon et Alexandre Dupouy, éd. La manufacture de livres, 180 p., 35 €.

La BD côté filles

Le rayon BD érotiques n'a pas à rougir face aux autres supports : cela fait bien longtemps que le neuvième art s'est emparé du thème. Un beau livre se penche comme son nom l'indique sur «Les plus belles filles de la bande dessinée érotique» du haut d'une cinquantaine d'années de créations. Et c'est Nicolas Cartelet, éditeur chez La Musardine qui est aux commandes de ce livre-hommage à ces créatures de papier, ayant marqué des générations de lecteurs. Le grand spécialiste du genre a ainsi sélectionné 68 héroïnes pleine de sex-appeal dans des extraits qui pourraient bien sur-pimenter votre bibliothèque. Si Milo Manara truste en général toute l'attention côté imagerie érotique en BD, ce beau livre permet de (re)découvrir la multitude de styles et la grande liberté des auteurs concernant le sexe et ses représentations en cases et en bulles.

Les plus belles filles de la BD érotique, éd. Dynamite, 272 p., 29,90€.

