Top Chef : Michel Sarran, le bourreau des coeurs de l'émission ?

Un chef aux petits oignons. Michel Sarran, chef et juré de l'émission Top Chef, a raconté sur Sud Radio qu'il recevait énormément de lettres d'admiratrices et d'admirateurs. De quoi rendre jalouse Hélène Darroze.

Invités de Sud Radio, Hélène Darroze et Michel Sarran n'ont pas fait de mystère quant à l'attachement particulier de certains téléspectateurs pour le chef toulousain. Interrogés sur les messages envoyés par les fans de Top Chef, Hélène Darroze est passée très vite «à table» : «Moi je n'en ai pas (de lettres d'amour, ndlr) mais lui, il en a plein. Des lettres d'amour, il en reçoit tous les jours !», note-t-elle un peu déçue. Une information confirmée par le cuisinier exigeant mais à la douceur souvent mise en avant dans le programme : «oui oui, il y a beaucoup de déclarations», répond-t-il simplement.

La cuisine pour tous

«J'ai des déclarations un peu amoureuses venant de garçons», a-t-il ajouté, à la surprise d'Hélène Darroze qui semble découvrir l'information en direct. «J'en ai eu une hier, tu vois... En plus la personne avec qui je partage ma vie tombe sur le message et me dit "non mais dis donc..."». Quand la mère de ses deux filles a decouvert qu'il s'agissait d'une déclaration provenant d'un garçon, elle aurait été rassurée. Pourtant, Michel Sarran ne recevrait pas que des mots doux mais aussi des photos, notamment de la part de ces dames. «Moi je n'ai pas eu de photos, ou alors je ne sais pas regarder, j'en sais rien...», a réagi Hélène Darroze.

Ce n'est pas tout : au-delà de ses qualités physiques, les fans du chef loueraient aussi ses qualités éducatives : «des personnes font appel à moi pour que je les aide dans l'éducation de leurs enfants (...) J'ai répondu que ça c'est Super Nanny, ce n'est pas Top Chef !», s'amuse-t-il.

En attendant, Top Chef a réussi le lancement de sa douzième saison puisque 3,785 000 téléspectateurs - un record pour l'émission - ont regardé le premier épisode du concours ce mercredi 10 février, sur M6.

