Kad Merad remonte sur scène la pièce «Amis», diffusée sur Canal+ en direct ce lundi 15 février

Face à la fermeture des salles de spectacle, le monde de la culture et les artistes s’adaptent. Après quelques initiatives de spectacles donnés en livestream ces derniers mois, notamment sur Facebook, c’est au tour de Kad Merad de passer le cap.

Entouré de ses deux compères Claudia Tagbo et Lionel Abelanski, le comédien retrouvera les planches ce 15 février à 20 h 30 avec « Amis », pièce signée Amanda Sthers et David Foenkinos, retransmise en direct sur MyCanal et Canal VOD. Une initiative née d’une terrible envie de faire son métier et de pallier la fermeture des salles de spectacle. « Pour nous c'est une façon de rester vivant, de continuer à faire notre métier », déclarait-il ce lundi à CNEWS. Cette comédie très attendue de la saison dernière, dévoilée en mars 2020 et stoppée net quinze jours plus tard en raison du confinement, s’apprête donc à retrouver le public.

une comédie sur l'amitié et une plongée dans les coulisses en prime

Et c'est un dispositif original et innovant de multi-cams qui les attend. Outre la pièce mise en scène par Kad Merad lui-même, les spectateurs pourront en effet profiter de l’envers du décor. « C'est un one-shot, on n'aura pas l'occasion de rectifier les choses », explique-t-il au micro de CNEWS, « comme c'est un direct, tout peut arriver, devant un public qu'on ne verra pas », assure le comédien. «Le public aura l'occasion de voir les coulisses, les changements de décor, de costumes, ce que font les acteurs pendant ce temps-là», explique Kad Merad, qui ne s’attendait pas à ce que l’interruption de la pièce dure aussi longtemps. « C'est finalement comme si on faisait une première au théâtre. Même si on l'a joué huit ou neuf fois, c'est un éternel recommencement, et cela fait un an désormais que nous ne l'avons pas interprétée», ajoute-t-il. Une attente qui prend fin au moins pour une soirée.

Pour profiter de cette représentation en livestream accessible aux abonnés comme aux non-abonnés, il faudra s’acquitter d’un montant de 11, 99 euros. Avec au programme une histoire d’amitié imprévisible. En cause, une nouvelle plate-forme, Amitic, qui sur le modèle de Meetic, calculerait la compatibilité amicale. Mais quand un banquier parisien snob (Kad Merad) voit arriver chez lui, Serge Marron, un personnage aux antipodes de sa vie (Lionel Abelanski), pourtant censé être son meilleur ami selon le logiciel, la situation ne peut que déraper. D’autant que Serge Marron ne compte pas laisser passer sa chance, quitte à devenir un vrai boulet. Un ressort comique qui n’est pas sans rappeler un certain François Pignon. Les « billets » sont ouverts à la réservation depuis le 11 février.

«Amis», avec Kad Merad, Claudia Tagbo, Lionel Abelanski, lundi 15 février, 20h30, en direct sur Canal+ et MyCanal.

