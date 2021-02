Buzzy Lee : tout savoir sur la chanteuse américaine et fille de Steven Spielberg

Elle aurait pu choisir un chemin tout tracé, celui du cinéma. Un univers dans lequel règne son père. Mais Sasha Spielberg, alias Buzzy Lee, a opté pour la musique, et vient de sortir son premier album baptisé «Spoiled Love» chez Future Classic.

Après deux EP, la fille de l’actrice Kate Capshaw et du célèbre réalisateur se dévoile encore un peu plus avec un opus qui mêle pop, folk et électro. «J'y ai vraiment tout mis, d'où cette dimension vulnérable, et la chanson «Circles» commence par une vraie entrée de mon journal intime», a-t-elle confié à l’AFP.

Sasha Spielberg, qui associe pour son pseudonyme "Buzzy" ("bourdonnant", en français) en référence à son côté extraverti et volubile, et le prénom de sa grand-mère paternelle, Lee, a commencé à travailler sur ses mélodies piano-voix après une triste histoire d’amour qui s’est terminée à Paris. La Ville Lumière, cette trentenaire la connaît bien pour y avoir vécu en 2011 et suivi des cours à l’université Paris-8. C’est aussi pendant ce séjour qu’elle a appris quelques mots de français. Aujourd’hui, elle s'amuse avec la langue de Molière et se souvient de ses coups de cœur culinaires, comme en témoigne le titre «Brie», l’un des morceaux de «Spoiled Love».

Derrière ce premier opus, se cache son complice Nicolas Jaar, avec qui elle a créé par le passé le groupe Just Friends. Le fils du cinéaste, photographe et plasticien Alfredo Jaar, et la fille de Steven Spielberg sont devenus amis à 18 ans, alors qu’ils étaient tous deux étudiants à l’université Brown à Rhode Island, aux Etats-Unis. Depuis plus de dix ans, il la conseille sur sa voix, écoute toutes ses propositions et produit sa musique.

Alors qu’enfant, elle a notamment tourné sous la direction de son père dans des films aussi connus que «Le Terminal», «Munich» ou «Indiana Jones», puis a formé le groupe Wardell avec son frère Theo, Sasha Spielberg ne semble pas vouloir retrouver devant la caméra pour l’instant. Elle travaille déjà sur un prochain album dont elle promet une sortie en 2022.

