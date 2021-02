Harry Potter : bientôt une expo géante à Paris ?

Une exposition itinérante réunissant les univers de «Harry Potter» et des «Animaux fantastiques» a été annoncée par Warner Bros et son partenaire, Imagine Exhibitions.

Face à la pandémie, le géant hollywoodien reste optimiste. Cet évènement mondial qui drainera à coup sûr les foules, est prévu pour 2022 avec un circuit mondial à la clé. Et pas de demi-mesure pour le petit sorcier et ses copains : selon le site Actualitté, l'expo pourrait bien être XXL, Warner Bros parlant de surfaces de 10 000 à 20 000 mètres carré.

«Cette exposition itinérante révolutionnaire présentera des environnements magnifiquement conçus qui rendront hommage aux personnages, lieux et créatures bien-aimés vus dans les films, tout en explorant la magie cinématographique qui leur a donné la vie», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

En outre, les fans de l'univers créé par J.K. Rowling et développé dans les adaptations cinématographiques pourront admirer les différents effets spéciaux, les accessoires authentiques et les costumes originaux de «Harry Potter» et des «Animaux fantastiques». Le communiqué promet «des décors et des installations innovants, impressionnants et magiques».

Pour l'instant, aucune date précise n'est annoncée, ni même de villes. Paris reste néanmoins un arrêt bien probable pour cette exposition, dans la lignée d'autres évènements passés grand public du même genre.

Croisons les doigts pour que la magie Harry Potter irrigue le vieux continent. En attendant, d'autres actualités fortes attendent les fans, entre le troisième film de la saga «Les Animaux fantastiques» et une série «Harry Potter» en préparation.

