Mort de Tonton David : stars et anonymes lui rendent hommage

C’est toute une génération qui est en deuil ce mardi après l’annonce de la mort de Tonton David à seulement 53 ans. De nombreuses personnalités ont souhaité rendre un dernier hommage à cette figure du reggae français qui a fait danser des milliers de fans grâce à son tube «Chacun sa route».

Les chanteurs Pierpoljak et Nuttea ont été les premiers à réagir sur la Toile. Le premier a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il apparaît très ému et déclare être «dévasté» après la mort de son pote qu'il chérissait tant. Quant au second, il a posté quelques photos de son copain parti trop tôt. Des clichés qu’il a accompagnés du message : «RIP mon ami».

Alors que Doc Gynéco a mis en ligne sur Twitter une reprise du titre «Melissa» qu’il avait partagé avec Julien Clerc et Tonton David, le rappeur Mokobé a tenu à saluer un artiste qui «avait toujours le sourire, (...) était super marrant et avait toujours une belle histoire à raconter», ajoutant que son album «Le blues des racailles» a changé «notre état d’esprit sur la société».

Reprise de la chanson "Melissa" de Julien Clerc avec Tonton David https://t.co/d59Om6CUJC — Doc Gyneco (@doc_gyneco) February 16, 2021

Triste nouvelle : Tonton David nous a quittés il avait toujours le sourire il était super marrant et il avait toujours une belle histoire à raconter son album le blues des racailles à changer notre état d’esprit sur la société one love tonton R.I.P pic.twitter.com/O357GSZm0S — #Africaisthefuture (@Mokobe113) February 16, 2021

La chanteuse Princess Erika, interprète du tube «Faut qu'j'travaille» sorti dans les années 1990, a choisi de son côté de partager sur Twitter «Est-ce qu'il y a quelqu'un ?», un duo qu'elle avait formé avec Tonton David. L'acteur Omar Sy a également rappelé que «Le blues des racailles» et «Peuples du monde» avaient «bercé son enfance, sa jeunesse».

Que Tonton David repose en paix





Le blues des racailles,



Peuples du monde,



toute mon enfance ... https://t.co/CGbJHQcYJJ — Omar Sy (@OmarSy) February 16, 2021

Comme de nombreux fans, Jacky, chanteur du groupe Nèg' Marrons, n’y a pas «cru tout de suite» quand il a appris la triste nouvelle. Ce mardi soir, il se souvient d’«un pilier, une légende, une fondation, une institution, un grand monsieur du reggae music» qui s’en est allé tôt, beaucoup trop tôt.

«Il y a quelques mois on s'est parlés au téléphone et on s'était promis d'aller boire un Cognac ensemble. Ce soir j’ai le blues, et c’est en pensant à toi big bro que je boirais un verre en solo. Sache que tes chansons résonneront à tout jamais dans nos caissons. Repose en paix l’artiste», a-t-il ajouté dans un long message émouvant.

Les personnalités ne sont pas les seules à faire part de leur profonde tristesse. Sur le compte officiel Instagram de Tonton David, des centaines de fans profondément meurtris ont posté des messages pour lui rendre un dernier adieu.

