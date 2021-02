Pour la première fois, Frodon et Harry Potter prennent la pose ensemble pour les 20 ans des sagas cultes

Bien difficile en cette année 2021 de parler cinéma au présent comme au futur. Alors ne boudons pas notre plaisir de jeter un oeil dans le rétro. Cette année, on célèbre ainsi les 20 ans des deux franchises qui ont relancé le genre de la Fantasy à travers le monde entier, et qui continuent de faire le bonheur des fans du genre, toutes générations confondues. En réunissant pour la première fois dans un numéro spécial Elijah Wood - alias Frodon dans le Seigneur des anneaux - et Daniel Radcliffe, inoubliable Harry Potter, le magazine Empire prolonge un peu la magie de ces deux sagas cultes.

Il aura donc fallu attendre 20 ans pour que cette bonne idée se concrétise. En 2001, les spectateurs avaient la chance de découvrir à quelques semaines d'intervalles le premier volet de l'adaptation des romans Harry Potter signés J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers, suivi de celle du premier volet du Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, La communauté de l'Anneau. Des films qui allaient faire date, tant par la qualité des effets spéciaux, que celle des castings ou encore des bandes originales, avec un carton au box-office pour chacun des films.

Et un nouveau degré d'exigence pour tout projet qui voudrait frayer dans les mêmes eaux du genre Fantasy. Dans ce numéro très spécial dont Empire fait déjà la promo, les deux acteurs principaux prennent la pose, comme pour mieux souligner, enfin, ce que tout le monde remarquait en sortant des salles obscures : deux jeunes comédiens qui avaient en commun leur carrure et leur regard bleu, portaient sur leurs épaules tous les espoirs du monde dans lequel ils évoluaient à l'écran.

Magie (encore !) des effets spéciaux, si les deux icônes semblent réunies côte-à-côte, c'est bien à distance que le dialogue a eu lieu. Pandémie oblige, la conversation et la séance photo se sont faites séparément, même si les deux acteurs, visiblement ravis par le concept, ont échangé ensemble. Ils se remémorent ainsi « leurs expériences au cœur des plus grandes sagas fantastiques des années 2000, en discutant de leurs souvenirs d'avoir joué Frodon et Harry, et de la façon dont ces films ont tout changé dans leur vie et leur carrière, et dans le paysage hollywoodien», précise le magazine.

Dans ce numéro anniversaire, 38 pages seront consacrées à cete rencontre au sommet, avec une couverture exclusive pour les abonnés signée du photographe Art Streiber, et illustré par Peter Strain.

Les fans pourront aussi y trouver une longue interview de David Heyman, producteur de la franchise Harry Potter, ainsi que de multiples anecdotes sur la façon dont les best-sellers ont été portés à l'écran, mais aussi sur la période post-attentats du 11 septembre et le besoin pour le public de de s'échapper de la réalité pour se réconforter dans l'imaginaire.

Un numéro spécial qui a déjà reçu les compliments de Frodon-Wood sur Twitter :

Excited to reveal that I got together with Daniel Radcliffe for the new issue of @empiremagazine, to chat about 20 years of Lord Of The Rings and Harry Potter. You can pick up a copy here: https://t.co/zzBj91plBF pic.twitter.com/sCEeZxSt96

— Elijah Wood (@elijahwood) February 12, 2021