Amanda Gorman : son poème évènement pour l'investiture de Joe Biden publié dès le mois de mai en France

Amanda Gorman, révélation de l'investiture du 46e président des Etats-Unis lors de la lecture de son poème «The Hill We Climb», s'apprête à publier son poème en France, traduit dans la langue de Molière.

Les éditions Fayard ont acquis les droits de «The Hill We Climb» («La colline que nous gravissons») d'Amanda Gorman pour une parution en mai, a fait savoir Livres Hebdo qui a reçu la confirmation de l'éditeur ce mercredi 17 février. Le magazine spécialisé dans les livres et leurs éditeurs nous apprend également que les enchères autour de ce poème ont réuni plusieurs éditeurs «et se sont conclues par une somme à cinq chiffres». D'autre part, la version française devrait être une traduction signée par l'auteure-compositeure-interprète «Lous and the Yakuza» et serait précédée d'un avant-propos de la papesse de la télévision américaine, Oprah Winfrey. De quoi booster les ventes même en France.

La jeune femme n'avait écrit que partiellement ce poème avant que les partisans de Donald Trump n'envahissent le Capitole le 6 janvier dernier. Dans l'urgence, elle avait alors rédigé la suite et la fin de son texte pour notamment encourager la Nation américaine à s'unir.

Une surdouée des mots

Née en 1998, Amanda Gorman n'en est pas à son coup d'essai en matière de poésie. En 2014, à seulement 16 ans, elle est élue «jeune poète de l'année» à Los Angeles avant de publier l'année suivante son premier recueil, «The One for Whom Food Is Not Enough» («Celui pour qui la nourriture ne suffit pas»). Deux ans plus tard, elle devient la première lauréate de la version nationale du «Jeune poète de l'année». En se rendant le 20 janvier dernier à l'investiture de Joe Biden, elle devenait la plus jeune des poètes invités à une cérémonie. Le 7 février 2021, Amanda Gorman transformait l'essai en déclamant un texte dans une vidéo pré-enregistrée diffusée en amont du match dans le stade Raymond James Stadium de Tampa, devenant ainsi la première poétesse à être invitée à cet évènement.

Un bestseller inattendu

Si les éditeurs s'arrachent les mots de la jeune poétesse, c'est que ses livres s'envolent en tête des ventes sur Amazon aux Etats-Unis. Même les mémoires de Barack Obama ne parviennent pas à détrôner les écrits de la jeune femme dans les achats de cet hiver, puisque «Une terre promise» de l'ancien président américain n'arrive qu'en 5e position dans la liste des ventes.

A travers ses poèmes, la jeune femme aborde souvent des thèmes très engagés comme la place des femmes dans la société ou la situation de la communauté noire aux Etats-Unis.

Des parutions qui devraient s'enchaîner

Le 21 septembre prochain, son livre pour enfants, «Change Sings» sera publié aux Etats-Unis avant d'être édité chez Glénat Jeunesse dès le lendemain.

Si l'éditeur américain Penguin Random House a prévu un tirage d'un million d'exemplaires, aucune information n'a en revanche fuité en France. A l'automne, Fayard devrait publier tout le recueil «The Hill We Climb and other poems» en version française.

