Céline Dion annonce le report de ses concerts parisiens à 2022

Après des mois d'attente, ses fans se faisaient une joie de la retrouver sur scène à Paris, dans le cadre de sa tournée «Courage World Tour». Mais Céline Dion a été obligée de reporter de nouveau ses dates de concerts en raison d’une situation sanitaire qui n’est pas encore sûre. Rendez-vous est pris pour septembre 2022.

«J’espérais vraiment vous voir en Europe ce printemps, mais malheureusement il faut encore attendre un peu (...). Mais nous savons tous que les vaccins sont en chemin. Ça, c’est super. Je vous promets une chose : nous allons rattraper le temps perdu en 2022. J’ai super hâte», a déclaré la star dans une vidéo publiée ce mercredi, à 13h, à destination de ses fans français.

Les premières dates de spectacle en Europe de la tournée mondiale Courage sont reportées en 2022. Les dates européennes précédemment prévues du 19 mars au 16 juin 2021 sont reportées du 25 mai au 24 septembre 2022. - TC



Plus d’infos https://t.co/JTYObk17bJ#CourageWorldTour pic.twitter.com/s0QcRKJNUt — Celine Dion (@celinedion) February 17, 2021

Céline Dion, qui avait prévu de lancer sa tournée européenne en mars prochain par une série de shows dans la capitale française, a dû revoir ses plans à cause de l'épidémie de coronavirus. Ses six concerts à Paris La Défense Arena auront finalement lieu les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022. «Courage World Tour» qui s'achèvera donc en France, commencera en revanche le 25 mai 2022 à Birmingham, en Angleterre.

Les billets achetés pour les concerts prévus en 2020 et 2021 resteront valables pour l’année prochaine. Dans le cas d’un remboursement, les spectateurs doivent s’adresser directement aux points de vente jusqu’au 31 août 2021.

