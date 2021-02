Fermeture des cinémas : Jean Dujardin interpelle Roselyne Bachelot sur Instagram

Alors que Jean Dujardin vient de boucler le tournage du troisième volet d’OSS 117, dans lequel il partage l’affiche avec Pierre Niney sous la houlette du réalisateur Nicolas Bedos, l’acteur de 48 ans a interpellé, sur les réseaux sociaux, la ministre de la Culture quant à la fermeture des salles de cinéma.

C’est via un post sur son compte Instagram que le comédien s’est interrogé sur la fermeture des salles obscures. Le comédien, Oscar du meilleur acteur en 2012 pour « The Artist », y a en effet partagé une photo de passagers, sagement assis dans un avion, prêts à regarder le film qui les accompagnera durant leur vol. Sur les écrans, il est écrit « Please wait ». Une photo que le comédien a accompagné du message « Spectacle assis # cinéma @Roselyne Bachelot ». Un cliché qui pourrait bien souligner l’ironie du sort réservé aux salles de cinéma, toujours fermées depuis le 30 octobre dernier et sans perspective de réouverture à ce jour.

Comme son compère Pierre Niney à qui il donne la réplique dans « OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire », qui en décembre dernier avait partagé son incompréhension quant à la prolongation de la fermeture des salles obscures dans un tweet qui avait d’ailleurs reçu une réponse de la ministre de la culture elle-même, Jean Dujardin prend ainsi la parole via les réseaux sociaux pour questionner les décisions prises par l’exécutif. Un message qui fait suite à un précédent post puisqu’il y a quelques jours, l’acteur avait en effet dévoilé une photo de lui, en noir et blanc, main sur la bouche, accompagnée de la mention « Cinéma. Muet. »

Et cette nouvelle intervention n’a pas manqué de faire réagir. « Please Wait » : le nouveau film du Gouvernement français. Pas maintenant dans votre cinéma ! », « No no, I don’t wait. C'est trop long, le cinéma nous manque d'autant qu'il est aisé de respecter les gestes barrières », « Vivement la réouverture des cinémas » pouvait-on lire entre autres réponses.

Alors que plusieurs concerts tests seront prochainement organisés, reste à savoir quel sort sera réservé aux salles de cinéma et de spectacle. La sortie du nouveau volet d’OSS 117 est, de son côté, prévue le 14 avril prochain.

