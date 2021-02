Mort de Tonton David : ses enfants créent une cagnotte solidaire pour payer ses funérailles

La disparition brutale de Tonton David le 16 février, à seulement 53 ans, a laissé toute une famille en plein chagrin. Désemparés, les enfants du chanteur de reggae ont décidé de lancer une cagnotte Leetchi afin de financer ses funérailles, et la sortie d’un album posthume sur lequel il travaillait.

«Nous sommes Samuel, Zachary, Salomé et Théo, les 4 enfants de Ray David Grammont, plus connu sous le nom de Tonton David. Nous tenons d'abord à vous remercier pour vos nombreux messages, appels, soutiens et hommages à son égard. Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos cœurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ», ont écrit ses enfants dans le texte qui accompagne cet appel aux dons, sobrement intitulé «Pour le départ de Tonton David».

Si la somme récoltée servira au financement de ses funérailles, elle aidera également à finaliser le dernier album de l’artiste, «Un Job ou un Bizz». Un beau cadeau pour ses fans, sachant que l'artiste n’avait plus sorti de disque depuis «Ma gouille», en 2009.

Depuis sa mise en ligne ce mercredi 17 février, la cagnotte a déjà permis de rassembler plus de 10.900 euros grâce à la générosité des fans de l’interprète de «Chacun sa route».

