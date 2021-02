Pour la première fois, le Festival d'Humour de Paris offre une soirée exclusive de stand up aux détenteurs du pass Culture

Un bon produit d'appel, que la mise à l'arrêt de la vie culturelle pour cause de pandémie ne fait que renforcer. En s'associant avec le pass Culture, le Festival d'Humour de Paris propose à tous les jeunes qui en bénéficient - au total plus de 140.500 inscrits et 60.000 préinscrits âgés d'au moins 18 ans - d'assister en direct de chez eux à une soirée dédiée au rire, en compagnie des jeunes icônes du stand up, ce vendredi 19 février.

Organisée au Point Virgule, temple de l'humour qui a découvert de nombreuses pointures du genre, cette soirée du Live Comedy Club sera animée par Waly Dia, désigné maitre de cérémonie de l'événement. Il sera bien entouré puisque Lola Dubini, Jérémy Nadeau, Tania Dutel, Verino ou encore Akim Omiri devraient tour-à-tour apparaître sur la scène du théâtre parisien. Un choix déterminé selon l'ordre de préférence des détenteurs du pass Culture concernant la nouvelle scène du rire héxagonal.

Bien entendu, il ne faudra pas compter sur des éclats de rire venant de la salle pour cette soirée exclusive, la faute à ce virus qui depuis un an désormais, prive les artistes de tout contact avec leur public. C'est pour remédier, autant que faire se peut, à ce manque, que les organisateurs du pass Culture ont ainsi décidé de s'associer au «FHP». Il faut dire que la jeunesse reste l'une des tranches de la population qui subit le plus les désagréments de la pandémie, entre cours à distance, vie sociale en berne, et couvre-feu paralysant. Preuve du succès de l'opération, plus de 4.500 inscriptions ont d'ores et déjà été enregistrées.

Un dispositif sollicité pendant la pandémie

Si l'offre est réservée aux détenteurs du pass, les organisateurs ont décidé de pousser un peu loin le dispositif et d'y faire participer aussi les 60.000 préinscrits, qui restent pour l'instant suspendus à la décision de généraliser le dispositif. Une généralisation sur tout le territoire français ( à l'heure actuelle, seuls 14 départements proposent ce service) devrait ainsi être effective dans les prochains mois.

Pour rappel, le pass Culture, qui est mis en place depuis juillet 2019, permet, par le biais d'une appli (téléchargeable ICI) aux jeunes âgés de 18 ans d’utiliser jusqu’à 500 euros, pendant 24 mois, pour avoir accès à une offre culturelle et artistique de proximité. Lors du premier confinement de mars 2020, les demandes de ces jeunes utilisateurs s'étaient largement portées sur les livres et bandes dessinées, sans raz-de-marée des biens cuturels numériques. A ce jour, 895 995 demandes ont été enregistrées.

