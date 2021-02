L'acteur russe Andreï Miagkov, icône du cinéma soviétique, est mort à 82 ans

Pour les Russes, il restera le héros de la comédie romantique «L’ironie du sort» sortie en 1975. L'acteur Andreï Miagkov, légende du cinéma soviétique, est mort à l’âge de 82 ans, a-t-on appris ce jeudi.

Le Théâtre Anton Tchekhov de Moscou qui a annoncé la triste nouvelle, n'a en revanche pas précisé la cause du décès. Dans le film «L’Ironie du sort», le comédien russe incarnait un médecin qui, suite à une beuverie entre amis à Moscou, se réveille ivre à Leningrad (aujourd’hui appelée Saint-Pétersbourg). Se croyant toujours dans la capitale, il se rend à son adresse qui correspond à un immeuble et un appartement identiques au sien, satire de l'uniformité de l'urbanisme dans l'empire soviétique. L’homme fait alors la rencontre d’une belle inconnue... Les répliques et chansons sont connues par toutes les générations de russophones, et le long-métrage est regardé traditionnellement le 31 décembre en Russie.

Autre rôle phare pour lui, le mélodrame «Romance de bureau», qui raconte l'histoire d'un employé d'un institut de statistiques qui tente de séduire sa cheffe austère pour obtenir un nouveau poste. Réalisés par Eldar Riazanov, ces deux films comptent parmi les plus grands succès commerciaux du cinéma soviétique.

A partir de 1977, Andreï Miagkov avait poursuivi sa carrière au Théâtre d'Art Anton Tchekhov de Moscou, mis en scène deux pièces et dispensé des cours. En 2004, il avait également joué pour Kirill Serebrennikov, alors jeune metteur en scène. En 2007, l'acteur avait repris son rôle le plus célèbre dans une suite à gros budget d'«Ironie du sort».

Le porte-parole du Kremlin a indiqué jeudi que le président Vladimir Poutine adressera prochainement ses condoléances aux proches «d'un immense artiste populaire». Né en 1938 à Leningrad, l'acteur avait survécu dans son enfance au terrible blocus de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale.

