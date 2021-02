Zara Larsson : tout ce que l’on sait sur son nouvel album «PosterGirl»

Sorti en 2017, son premier album «So Good» avait fait d’elle la deuxième artiste la plus écoutée sur Spotify. Quatre ans plus tard, la chanteuse suédoise Zara Larsson s'apprête à faire son retour le 5 mars avec un deuxième et nouvel opus, «PosterGirl».

A 23 ans, la jeune artiste suédoise connaît un incroyable succès. Celle qui a été révélée grâce au tube «Uncover» en 2013, puis a dévoilé des morceaux aussi connus que «Never Forget You» avec l’artiste britannique MNEK, «Lush Life» ou encore «This One’s For You», l’hymne de l'Euro 2016 signé par le DJ français David Guetta, dévoilera dans quelques jours douze nouvelles chansons. Parmi ces compositions, «Talk about love» que Zara Larsson interprète en duo avec le rappeur américain Young Thug et qui évoque, selon elle, «cette phase lorsque deux personnes commencent à comprendre ce qu'elles représentent l'une pour l'autre».

Dans le clip, on peut découvrir la chanteuse en compagnie de son petit-ami, le danseur et mannequin Lamin Alexander Holmen. Les fans pourront également écouter «Wow», «Right here» ou encore «Ruin my life».

Zara Larsson s’est déclarée «fière de ce bébé» et a tenu à remercier, dans un message posté sur les réseaux sociaux, «chaque producteur et compositeur qui (l)'a aidée à concevoir (ce) deuxième projet international» qui se veut pop, sexy, dansant et entraînant. «J'espère que vous l'aimerez autant que moi», a-t-elle ajouté.

Artiste féministe et engagée, la star suédoise qui met souvent sa notoriété au profit de nombreuses causes, a annoncé l'organisation d'un concert en live qui se tiendra dans un magasin de la chaîne suédoise d’ameublement Ikea, et sera diffusé sur la plate-forme YouTube le 8 mars, à 19h, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

A voir aussi