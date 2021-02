Disparition : le chanteur Philippe Chatel, à l'origine du conte musical « Emilie Jolie », est décédé

Incontournable pour son célèbre conte musical « Emilie Jolie », créé pour sa fille en 1979, l'auteur-compositeur-interprète Philippe Chatel est décédé à l’âge de 72 ans, à Paris.

Sa disparition a été annoncée par sa famille ce vendredi à l’AFP. « Mon père est décédé cette nuit d’une crise cardiaque, à son domicile, à Paris", a indiqué sa fille, Emilie.

C’est pour elle que Philippe Chatel a écrit à la fin des années 1970 les première notes et l’histoire d’Emilie Jolie, cette fillette qui part à la rencontre des personnages de son livre d'images, qui fut d’abord un disque avant de devenir une comédie musicale en 1984. Un spectacle et un album devenu culte, qui ont fait l’objet de plusieurs versions en 40 ans.

Pour mémoire, les deux albums «Emilie Jolie» et ses incontournables tubes « un hérisson qui piquait », « La compagnie des lapins bleus» et évidemment l'emblématique « Je m'appelle Emilie Jolie » se sont vendus à plus de deux millions d'exemplaires. La première version, sortie en 1979, comptait parmi ses interprètes les stars Georges Brassens, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Sylvie Vartan, Alain Souchon, Louis Chédid, Robert Charlebois, Julien Clerc puis en 1997 Alain Bashung, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Zazie, Michel Fugain...

Chaque version (1997, 2002, 2018) intégrait de nouveaux artistes. La comédie musicale avait notamment opéré son grand retour sur scène en 2017 avec, entre autres dans le rôle d’Emilie Jolie, la jeune Gloria, blondinette à la voix cristalline membre des Kids United. Devenu un grand classique intergénérationnel, « Emilie Jolie » a bercé des générations entières. A son propos Philippe Chatel déclarait notamment : « Depuis sa création, il ne se passe pas de semaine sans que je signe d’autorisations à la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques: ndlr) pour que d’autres montent Emilie » et d’ajouter « Plus de 2.500 spectacles amateurs et semi-amateurs (écoles, cours de danse, conservatoires de musique, etc…) ont ainsi vu le jour, et ça continue… ».

Une nouvelle tournée du spectacle était programmée, a précisé le frère de l'artiste Thibault Chatel à l'AFP.

