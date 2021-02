Exclusif : Marina Foïs estime que «la cérémonie des Césars doit se tenir»

Alors que la 46e soirée des Césars se tiendra le 12 mars à l’Olympia, et sera retransmise en clair et en direct sur Canal+, la maîtresse de cérémonie, l'actrice Marina Foïs, dévoile chaque vendredi, en exclusivité sur CNEWS, les coulisses de cette édition 2021.

Au micro d'Olivier Benkemoun, celle qui remplacera l'humoriste Florence Foresti a tenu à soutenir cette grand-messe du cinéma français. Face à certains qui jugent cette cérémonie des Césars «indécente», Marina Foïs avoue «ne pas partager (leur) point de vue».

«Evidemment, il n’y a que 150 films éligibles, alors qu’il y en a 250 d’habitude. Mais il y a quand même des grands cinéastes, des grands acteurs, des grands techniciens, et je ne vois pas pourquoi on ne les honorerait pas cette année… Double peine ? Non, je ne suis pas d’accord», déclare-t-elle.

La comédienne rappelle par ailleurs que de pouvoir aller au cinéma entre les deux périodes de confinement a été une «bouffée d’air frais» pour elle. «Une vie sans cinéma ouvert, c’est terne, c’est triste et c’est nul», a-t-elle conclu.

