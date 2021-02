Le Hellfest se dirige vers l'annulation de son édition 2021

Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs du Hellfest pensent sérieusement être contraints d’annuler son édition 2021, qui devait se tenir du 18 au 20 juin prochain, à Clisson. C’est ce qu’a annoncé son créateur, Ben Barbaud.

Alors que la Ministre Roselyne Bachelot s’est entretenue hier avec les organisateurs de festivals et a présenté le cadre auquel ils devront se conformer – jauge limitée à 5000 participants et configuration assise – ces conditions devraient pousser le Hellfest à l’annulation. « Une annulation semble inéluctable » a ainsi expliqué à l'AFP, le créateur de ce grand rendez-vous consacré au métal. « Une décision va être prise dans les jours qui viennent (…) mais 5000 métalleux assis et distanciés, ce n’est pas possible » ajoute-t-il.

Impossible donc selon lui de maintenir, dans ces conditions, le festival, qui en 2019 a réuni 180 000 personnes et qui devait entre autres accueillir cette année Deftones, Deep Purple, The Offspring, Sepultura... des artistes venant tous de l’étranger. « Si certains collègues se réjouissent du cadre annoncé jeudi par la Ministre de la culture, je fais partie de ceux qui ne s’en réjouissent pas. C’est encore la jeunesse qui va passer un été pourri » note-t-il.

Une adaptation de dernière minute impossible pour le Hellfest

D’autant que contrairement à d’autres rendez-vous de l’été, il estime inconcevable pour le Hellfest, l’un des plus gros festivals de France, de s’adapter au dernier moment si les conditions devaient s’assouplir, comme il l'a confié à Ouest France, dans un entretien. « Pour moi, ce sera une nouvelle année blanche. Même si les restrictions sanitaires sont moins fortes dans quelques mois, la marche est trop haute avant qu’on arrive à une autorisation de jauge de 60 000 personnes par jour, collées les unes aux autres » a-t-il expliqué.

Et de préciser « Les gens viennent chez nous pour assister à la grand-messe des musiques extrêmes. Le Hellfest, c’est quinze heures de concert par jour, c’est le camping, les buvettes. Et puis 90 % de la programmation artistique est composée de groupes étrangers, donc je ne vois pas comment je peux trouver un plan B. Il n’y a pas de modèle résilient du Hellfest ».

Quid dès lors d’une alternative en ligne ? Le patron du festival n’est pas contre l’idée, mais il prévient « je ne peux pas vendre ça comme le Hellfest ».

Alors que le Hellfest se dirige sans suspense vers une annulation, au même titre que Les Solidays, qui le 10 février ont acté leur décision et annoncé ne pas maintenir le festival cette année, d'autres souhaitent vouloir essayer. Les vieilles charrues, qui doivent se tenir du 15 au 18 juillet, veulent saisir l’opportunité de retrouver le public et faire résonner la musique à Carhaix, malgré les contraintes sanitaires. Quitte à s’adapter à tous les niveaux : jauge, programmation …. Le concert de Céline Dion, qui devait se produire dans le cadre du festival le 15 juillet prochain, a en effet été annulé.

A voir aussi