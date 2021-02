Les acteurs azuréens du spectacle savourent l'annonce du retour des événements en plein air 

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé que les festivals et autres concerts en extérieur pourront se tenir cet été avec une jauge maximale de 5000 personnes. Une nouvelle accueillie avec soulagement par les principaux intéressés dans les Alpes-Maritimes.

«C’est un premier cap !», souffle le producteur et metteur en scène azuréen Gil Marsalla qui organise plusieurs festivals dont Les Plages du Rire (à Nice) ou encore Les Nuits Guitares (à Beaulieu-sur-Mer).

Jeudi soir, en effet, Roselyne Bachelot a annoncé que les concerts et autres spectacles en extérieur pourront bien se tenir cet été, à condition que les organisateurs respectent une jauge de 5000 personnes, qui devront être assises. «Cela veut dire que les petits festivals pourront avoir lieu, s’est réjoui le délégué régional du Prodiss, le syndicat majoritaire des producteurs en France. En revanche, les buvettes et bars devront rester fermés. Cela posera un problème aux organisateurs car cela génère 30% des recettes. Nous espérons que des aides permettront de compenser ce manque à gagner. Il en va de la viabilité de certains événements».

Le secteur de la culture se classe second après celui du tourisme en termes d’emploi dans les Alpes-Maritimes. Depuis la crise du Covid, les entreprises ont vu leur activité chuter de 90 % tandis que les 6 000 intermittents du spectacle du département ont perdu 60 % de leurs revenus, assure Gil Marsalla.

Des concerts plus acoustiques

Ce retour des spectacles en plein air cet été nécessitera toutefois une organisation particulière pour les organisateurs et les musiciens. «Il faudra doubler les effectifs d’agents de sécurité pour s’assurer que les spectateurs restent assis, précise Gil Marsalla, qui coordonne le collectif "Spectacle vivant 06" regroupant artistes, techniciens, producteurs, artisans et prestataires sur la Côte d’Azur. Les musiciens devront sans doute proposer des prestations plus acoustiques. Mais c’est un nouveau départ. Tout le monde a besoin de culture pour vivre. Nous allons pouvoir recommencer à donner du plaisir au public. Cela se déroulera étape par étape. Les grandes manifestations mettront plus de temps, peut être des années, avant de revenir», assure le producteur.

D’ici à cet été, de nouvelles réunions sont prévues entre les représentants des pouvoirs publics et les différents acteurs culturels pour affiner le protocole en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

