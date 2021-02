Affaire James Franco : l'acteur a signé un accord avec les étudiantes qui l'accusent de comportements sexuels inappropriés

Alors qu’en 2019, deux anciennes étudiantes de James Franco poursuivaient en justice l’acteur pour son comportement douteux au sein de son école, un accord a été signé entre les deux parties.

Les actrices et ex-étudiantes Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, ont accepté d'abandonner leurs réclamations individuelles en vertu de l'accord, selon le dossier du tribunal, rapporte le New York Post.

A l’époque, les deux jeunes femmes accusaient l’acteur de leur avoir demandé de jouer, devant la caméra, des scènes sexuelles abusives et explicites de type « orgie », dans le cadre d’un cours autour des scènes de sexe, dirigé par l’acteur hollywoodien, au sein de son école de théâtre le Studio 4. D’après les plaignantes, les scènes jouées allaient bien au-delà de ce qui était acceptable. Parmi les allégations, l’interprète de « 127 heures » était accusé d’utiliser ce projet pédagogique pour « chercher à créer un réseau de jeunes femmes qui ont été soumises à son exploitation sexuelle personnelle et professionnelle ». L’école ouverte en 2014, à Los Angeles, est fermée depuis 2017. Alors que selon le journal américain, des échanges ont été entamés il y a plusieurs mois entre les deux parties, un accord a donc été trouvé. Les détails de ce dernier n’ont quant à eux pas été communiqués et le tribunal doit le valider, d'ici à la mi-mars.

L'acteur avait démenti mais s'était dit prêt à réparer ses erreurs

Lauréat du Golden Globe du meilleur acteur en 2018 pour sa performance dans « The disaster Artist », date à laquelle plusieurs voix s'étaient fait entendre à l'encontre de l'acteur critiqué par plusieurs femmes pour harcèlement sexuel, James Franco s'était défendu de ces accusations. Il avait pris la parole dans « The late Show » pour affirmer soutenir le mouvement de libération de la parole, expliquant par ailleurs : « Si j'ai fait quelque chose de mal, je vais le réparer. Je dois ».

De leurs côtés, ses avocats avaient déclaré lors du dépôt de plainte que les allégations étaient « fausses et incendiaires, sans fondement juridique et intentées en tant que recours collectif dans le but évident d'attirer le plus de publicité possible pour attirer l'attention ».

