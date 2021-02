Daft Punk : ces 5 tubes qui ont marqué leur carrière

L'annonce de leur séparation ce lundi a fait l'effet d'une bombe. Après plus de deux décennies, les Daft Punk ont décidé de se séparer. Le duo laisse derrière lui quatre albums studio, de nombreuses récompenses, et des dizaines de tubes. Voici cinq morceaux à (ré)écouter sans modération pour oublier cette triste journée.

«Around the World»

Sorti en 1997, ce morceau est extrait du premier album du duo baptisé «Homework». Le titre «Around the World» est prononcée pas moins de 144 fois dans la version qui figure sur le disque. Quant au clip, il marque les esprits grâce à l’inventivité du réalisateur Michel Gondry.

«Da Funk»

Encore une pépite de l’opus «Homework» qui démontre l’étendue du talent de ce duo casqué. Une musique qui compte parmi les plus grands morceaux de la house, et un clip signé Spike Jonze qui restera dans les annales.

«One More Time»

C’est un carton planétaire dès la sortie de l’album «Discovery» en 2000. Ce titre a été classé parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps et comme la meilleure composition dance de l’histoire de la musique, selon le magazine Rolling Stone.

«Harder, Better, Faster, Stronger»

Ce tube n’aurait jamais vu le jour sans le génie du musicien de funk Edwin Birdsong dont le «Cola Bottle Baby» a été samplé par les Daft Punk. «Harder, Better, Faster, Stronger» décrochera en 2009 le Grammy Award de la meilleure chanson dance.

«Get Lucky»

En 2013, ce morceau issu du quatrième opus de Daft Punk, «Random Access Memories», tournait en boucle sur les radios. Et le groupe pionnier de l’électro frappe fort en collaborant avec Pharrell Williams et Nile Rodgers. Et encore deux Grammy Awards pour Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

