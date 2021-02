Serge Gainsbourg : Où en est le projet de musée de sa fille Charlotte, rue de Verneuil ?

Alors que ce 2 mars, on commémore le trentième anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, que devient le projet de musée porté par sa fille, Charlotte, depuis près de vingt ans ?

Au 5 bis rue de Verneuil à Paris, Charlotte Gainsbourg a amassé nombre de souvenirs dans la maison de son père qui, dit-on, n'aurait pas bougé depuis son décès. En 2001, la chanteuse et actrice avait lancé l'idée d'un musée dans ces lieux mythiques où le compositeur et interprète auraient passé une grande partie de son existence, entre les siens et ses oeuvres et décors devenus cultes.

Paris Match a enquêté sur l'avancement de ce projet de rénovation pour en faire un lieu de visite. Selon le magazine, il faudra patienter encore un peu. En cause ? Des «tracas administratifs» qui auraient forcé l'héritière à mettre le projet en suspens.

Un lieu repensé pour le public

Charlotte Gainsbourg, revenue de New York après y avoir séjourné cinq années, s'était mis en tête de reprendre ce rêve et de créer une «société d'exploitation de l'annexe de l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg», ceci pour ensuite créer un lieu de visite. En raison de l'exiguïté du lieu, elle aurait, selon Paris Match, fait l'acquisition des locaux en face : un ancien garage transformé en salle d'accueil et de billetterie. Des travaux de rénovation auraient aussi permis l'accueil des personnes à mobilité réduite, avec notamment la construction d'une cage d'ascenseur pour se rendre au sous-sol de l'hôtel particulier. Selon l'hebdomadaire, le premier étage - et ses chambres - devraient, eux, rester privé.

Toujours selon Paris Match, l'actrice aurait voulu ouvrir en mars 2021. La crise sanitaire aurait retardé les travaux et le permis de construire n'aurait été délivré que le 16 décembre 2020, pour envisager ainsi une inauguration en octobre 2021. La comédienne n'aurait, en revanche, pas commenté ces informations.

