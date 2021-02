Daft Punk : artistes et anonymes rendent hommage au groupe après l'annonce de leur séparation

Alors que le groupe Daft Punk a annoncé hier, lundi 22 février, sa dissolution dans une vidéo inattendue, les internautes sont encore sous le choc. Ils sont nombreux à avoir rendu hommage au duo créé en 1993.

Anonymes mais aussi artistes de tous horizons ont posté une foule de messages pour remercier le duo dont l'aventure s'arrête, cette année, après 28 ans de succès. Tout logiquement, Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électro a ainsi salué Thomas Bangalter et Guy-manuel de Homem-Christo à grand renfort de qualificatifs élogieux : « éternels, émouvants, élégants». De son côté, Pharell Williams, qui a collaboré avec ces ambassadeurs de la « French Touch » pour son titre « Get lucky » s'est simplement fendu d'un « forever legends » qui en dit long. Le monde du cinéma n'est pas non plus resté insensible. Marina Foïs a posté en hommage au groupe un élégant cliché noir et blanc, quand le comédien et animateur radio Manu Payet a partagé un « merci les gars ».

Daft Punk the end: éternels, émouvants, élégants comme vous. Merci Thomas et Guy-Manuel



Daft Punk the end: timeless, moving and so cool as you are. Thank you Thomas and Guy-Manuel pic.twitter.com/9GelTLEj0T — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) February 22, 2021

Les hommages se sont aussi multipliés du côté des anonymes, très nombreux a avoir pris la plume. Pris de court, ils partagent leur étonnement et saluent unanimement la créativité du duo qui, en quatre albums, a su marquer son époque. « Des visionnaires, des génies », « la fin d'une époque», « deux légendes de la musique», pouvait-on lire entre autres posts de remerciements.

La fin d'une époque, ma jeunesse qui s'étiole doucement... #daftpunk for ever. pic.twitter.com/Ho1xoEb1fA — Pilorget Loïc (@PilorgetLoic) February 23, 2021

Des visionnaires, des génies de la musique électro, je m'attendais à un nouvel album avec un concert en France, je suis presque en deuil #DaftPunk pic.twitter.com/CscQfT8RN7 — Sami-r2d2 (@Sami_r2d2) February 23, 2021

La fin d'une histoire et de deux légendes de la musique ! Merci à vous #DaftPunk vous nous avez régalé pendant tant d'années ! pic.twitter.com/o5LtDOGq9Z — Tong (@TongFH) February 23, 2021

Daft Punk c’est comme Red Hot ou Gorillaz pour moi, de la musique à l’opposé de mes goûts habituels mais qui m’ont accompagné depuis le début de ma vie musicale



Je me revois encore m’entraîner à faire le riff d’aerodynamic sur la guitare du daron (sans succès)



Merci les gars — Weshlanimal (@WESHLANIMAL) February 23, 2021

Parmi les nombreux commentaires, impossible de passer outre les clins d'oeil appuyés aux casques du célèbre duo, qui a aussi construit sa légende autour de cet accessoire. Les pompiers de Paris ont notamment posté un message plein d'humour « Pensez à rendre nos casques », ont-ils écrit. Les internautes n'ont pas non plus manqué de jouer la carte du détournement, en imaginant quels visages pouvaient bien se cacher derrière les Daft Punk.

Si une carrière peut s'éteindre, une vocation, elle, perdure à jamais



Merci les Daft Punk d'avoir enflammé les pistes de danse et pensez à rendre nos casques pic.twitter.com/TLligW7CMI — @PompiersParis (@PompiersParis) February 22, 2021

Séparation des #DaftPunk quand les twittos lèvent le casque sur le duo électro pic.twitter.com/tPdLyQnkXL — Pierre Desaint (@PierreDesaint) February 23, 2021

Hey Mike ! Regarde ! Les #DaftPunk se séparent ! C'est peut-être l'occasion de remettre nos casques et de goûter à nouveau au frisson de la célébrité. pic.twitter.com/NkCBkZsidQ — Lespoiresfontvivre (@Lespoiresfontv1) February 23, 2021

Alors que leur séparation en a surpris plus d'un, plusieurs internautes ont quant à eux voulu croire à un coup de com et attendent déjà le retour du duo.

Soit c'est un mega coup de com' qui va éclater bientôt, soit c'est la réalité. Quoiqu'il en soit #daftpunk is a myth https://t.co/Jhnx2NMObh — YoaLad (@yoalad) February 23, 2021

