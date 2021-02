Daft Punk : «Pensez à rendre nos casques», les Pompiers de Paris rendent hommage au duo avec humour

Les hommages pleuvent depuis l'annonce de la séparation des Daft Punk, hier lundi 22 février. Parmi eux, les pompiers de Paris, qui n'ont pas manqué de remercier le duo avec humour, mais aussi de célébrer leur métier.

« Merci les Daft Punk d'avoir enflammé les pistes de danse et pensez à rendre nos casques », ont ainsi écrit les pompiers de Paris via le compte officiel de la brigade des sapeurs-pompiers de la Capitale. Un message plein d'humour, clin d'oeil à l'accessoire emblématique de ces deux ambassadeurs de la French Touch, qui sous couvert d'anonymat évoluent casqués depuis près de trente ans. Un accessoire qui a, entre autres, construit la légende de Daft Punk, mais qui protège au quotidien les soldats du feu. A travers ce post hommage, les pompiers de Paris ont aussi saisi l'occasion de rappeler que leur métier est une vocation. « Si une carrière peut s'éteindre, une vocation, elle, perdure à jamais».

Si une carrière peut s'éteindre, une vocation, elle, perdure à jamais



Merci les Daft Punk d'avoir enflammé les pistes de danse et pensez à rendre nos casques pic.twitter.com/TLligW7CMI — @PompiersParis (@PompiersParis) February 22, 2021

Une séparation très médiatique qui a aussi inspiré la Fédération nationale des pompiers de France. Cette dernière a également réagi, insistant cette fois sur le rôle essentiel d'un duo au sein de leur profession. Une occasion de mettre en lumière la bravoure mais aussi les dangers auxquels peuvent être confrontés les pompiers soulignant qu'« un binôme reste indissociable chez les sapeurs-pompiers. Il en va de leur sécurité. ».

#DaftPunk | Un binôme reste indissociable chez les sapeurs-#pompiers.



Il en va de leur sécurité. pic.twitter.com/o0hcaO9Jll — Pompiers de France (@PompiersFR) February 22, 2021

Encore plus surprenant, la police nationale surfe aussi sur la vague Daft Punk, et pense même savoir pourquoi le groupe se sépare. « Ne cherchez plus, si les Daft Punk se séparent, c'est pour devenir policier », a-t-elle posté, ce mardi 23 février, sur son compte Twitter.

Ne cherchez plus, si les #DaftPunk se séparent c’est pour #DevenirPolicier.



Derrière chaque casque se cache une vocation. #Reconversion pic.twitter.com/6MtBMjEX1Q — Police nationale (@PoliceNationale) February 23, 2021

Jamais un groupe n'aura autant fait réagir les corps de métier.

