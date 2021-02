Vidéo : quand les Daft Punk n'avaient pas encore de casque

En 1996, deux petits génies de la techno house, rebaptisés les Daft Punk, s’apprêtaient à sortir leur premier album «Homework» l’année suivante, et à connaître un succès planétaire. Une époque où Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter apparaissaient sans leurs casques légendaires et s’exprimaient pour la première fois à visages découverts sur Canal+.

Alors qu’ils ont annoncé leur séparation lundi 22 février en publiant une vidéo intitulée «Epilogue» sur YouTube, ces «punk timbrés» devenus les stars de l’électro française avec des tubes aussi célèbres que «One More Time» ou «Harder, Better, Faster, Stronger», ont toujours su contrôler leur image et cultiver la rareté pendant près de trois décennies.

Mais les casques robotiques qu’ils portaient et qui étaient leur marque de fabrique n’ont pas toujours fait partie de leur panoplie vestimentaire. Pour preuve, cette interview réalisée par le journaliste Loïc Prigent pour l’émission «C’est pas le 20 heures» sur Canal+.

A peine 40 ans à eux deux à l’époque, Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter produisaient leur musique dans un studio installé dans leur chambre. Ils n’avaient sorti que quelques titres sur un label confidentiel anglais. On découvre que les Daft Punk étaient déjà très déterminés et maîtrisaient tout de A à Z.

