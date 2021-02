Joseph Ponthus, auteur du roman à succès « A la ligne » est décédé à 42 ans

Son roman « A la ligne », publié en 2019, et inspiré de son expérience d'ouvrier intérimaire, l’avait révélé au grand public. L’écrivain Albert Ponthus est décédé à l’âge de 42 ans des suites d’un cancer, a annoncé, ce mercredi à l'AFP, sa maison d’édition.

« C’est avec une immense douleur que nous avons appris la mort la nuit dernière de Joseph Ponthus », ont partagé sur leur compte Twitter les Editions de la Table ronde, qui en 2019 avait publié son roman « A la ligne ». Un ouvrage, sans ponctuation, puissant, sur la dureté de la condition ouvrière, tiré de sa propre expérience d'intérimaire dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne.

Originaire de Reims, Joseph Ponthus était arrivé en Bretagne en 2015 pour y suivre sa compagne après des études supérieures dans sa ville natale et une vie d'éducateur spécialisé en région parisienne.

Faute d'emploi à la hauteur de ses diplômes, il avait été contraint de travailler à l'usine « en attendant un vrai travail ». Ouvrier intérimaire, corvéable à merci concernant ses horaires, il trimera d'abord dans une usine de transformation de poissons et crevettes puis dans un abattoir.

Il en fit un livre dans lequel il avait témoigné de son histoire, de la dureté morale et physique du travail en usine, de la solidarité ouvrière également, ponctuée de citations d'auteurs qu'il affectionnait et qui l'avaient aidé à tenir quand il était sur les lignes de production comme Apollinaire, Céline, Cendrars ou encore Aragon. Son livre avait été salué par la critique et lauréat de cinq prix littéraires l'année de sa sortie : Grand Prix RTL/Lire, Prix Régine Deforges, Prix Jean Amila-Meckert, Prix du premier roman des lecteurs de la Ville de Paris, Prix Eugène Dabit du roman populiste.

