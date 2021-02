Serge Gainsbourg : qui sont ses enfants Natacha et Paul ?

Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg disparaissait à l’âge de 62 ans, des suites d’une crise cardiaque. Trente ans plus tard, sa fille Charlotte et son fils Lucien sont restés dans la lumière. Mais le chanteur était aussi le père de Natacha et Paul, que le public connaît peu.

Avant de vivre une belle histoire d’amour avec l’actrice et chanteuse Jane Birkin avec qui il aura Charlotte, puis avec le mannequin Bambou, mère de son petit «Lulu», Serge Gainsbourg a été en couple avec Françoise Antoinette Michèle Pancrazi, dite Béatrice. Mariée en janvier 1964, le couple a accueilli la même année leur fille Natacha. Trois ans plus tard, Béatrice et Serge sont devenus les parents de Paul, surnommé Vania.

Mais le divorce est prononcé peu de temps après et les deux enfants s’éloigneront de leur père qui tombera sous le charme de Jane Birkin, laquelle avait déjà une fille, Kate, qu’elle avait eue avec le compositeur de musiques de films John Barry. «Il disait : Ils viendront plus tard. Moi, j’ai essayé de les faire venir, mais ça s’est mal passé», a révélé la chanteuse en mars 2020 lors d’un entretien accordé au magazine Paris Match.

La fratrie ne sera jamais réunie, et les aînés ne feront que croiser Charlotte Gainsbourg et son demi-frère.

