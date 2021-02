Marc Levy : pourquoi il faut lire «Le crépuscule des fauves» (Robert Laffont)

Marc Levy revient en librairie le 2 mars avec «Le crépuscule des fauves», la suite de l'aventure de ses 9 héros rencontrés dans «C'est arrivé la nuit». Le chronomètre tourne vite, tout comme les 398 pages de ce deuxième volume aux allures d'un épisode de Mission Impossible.

Dans le premier tome, Marc Levy plongeait dans l'existence d'un groupe de neuf lanceurs d'alerte. S'ils ne se connaissent pas physiquement ou peu, ils oeuvrent clandestinement sans autre motivation que l'éradication du mal. Que cela soit pour contrer la montée d'un parti d'extrême droite ou pour empêcher de sombres alliances au sein de l'industrie pharmaceutique, ils prennent tous les risques. Cette fois, la pression et l'enjeu montent d'un cran.

«Un page turner» rythmé

La fin du tome 1 avait laissé les lecteurs exsangues. Maya, l'une des héroïnes de la trilogie, directrice d'une agence de voyages recrutée il y a quelques années par les services secrets, disparaît après être certainement tombée dans un piège. Alors que le groupe de hackers n'aurait jamais dû se rencontrer, ils filent tous à Kiev. Rendez-vous est pris dans un vieux manoir où Vitalik (en réalité Vital et Malik, deux frères jumeaux pour un seul nom) les accueillent. Janice, Cordelia et son frère Diego, Ekaterina et Mateo (amants depuis la fin du tome 1) se retrouvent donc. Au programme : le hack du siècle. Mais Maya tarde et personne ne connaît l'identité de «9»...

Après les présentations «en chair et en os» des personnages, la bande de hackers surdoués va devoir se mettre un peu plus au travail afin de faire tomber notamment les dirigeants de laboratoires pharmaceutiques qui ont tué la fiancée de Diego (c'est en tout cas ce que croit Cordelia). Mais est-ce là la véritable raison de leur réunion à Kiev ? De son côté, à Istanbul, Maya comprend qu'elle est épiée et en danger, tout comme les 9 hackers. Le rythme s'accélère ici pour les personnages de Marc Levy. De courts chapitres en dialogues incisifs, l'auteur déroule son plan et dévoile un peu mieux les failles et les ressorts de ses personnages. Au-delà du plaisir de retrouver ces héros autrement que derrière leurs écrans d'ordinateur aux cas coins du monde, si une petite nuit blanche vous tente, alors ce «Crépuscule des fauves» est pour vous car il est quasi-impossible de lâcher ces pages avant la fin.

Les dérives d'une époque

Qui aurait prédit que Marc Levy se lance dans un roman d'espionnage aussi engagé ? Et pourtant, l'auteur de best-sellers semble se sentir dans cet univers comme un poisson dans l'eau. A travers ce roman bourré d'action digne d'un épisode de «24 h chrono», celui qui réside depuis des années dans la bouillonnante New York prend ici un malin plaisir à entrer dans les rouages d'une conspiration, celle d'un groupe de puissants souhaitant s'approprier toutes les richesses pour régner sans limites.

Pour cela, quoi de mieux que passer par la politique et le crime, faire monter les extrêmes et créer le chaos ? Du haut de ce thriller ébouriffant, Marc Levy contemple les dérives de notre époque. De la fiction ? Pas tout à fait. Car pour écrire cette trilogie, l'auteur de «Et si c'était vrai ?» a contacté des hackers de haut vol qui semblent savoir très bien de quoi ils parlent... Glaçant.

Le Crépuscule des fauves, de Marc Levy, éd. Robert Laffont / Versilio, 398 p., 21,90€.

A voir aussi