Les meilleurs mangas de février 2021

L'année 2021 est pleine de promesses du côté des mangas, avec de nombreux titres très attendus par les fans. Ce mois de février se révèle être l'un des mois majeurs à retenir, les éditeurs offrant parmi les meilleures œuvres qu'il conviendra de s'offrir.

De Search and Destroy, adaptation du célèbre Dororo d'Osamu Tezuka, à La Guerre des Mondes qui transpose le chef d'œuvre de H.G. Wells, voici les nouvelles séries et les one-shots de ce mois qui témoignent plus encore de l'incroyable diversité qui règne dans l'édition française des mangas.

Search and destroy

Alors que Delcourt-Tonkam poursuit la réédition des grands classiques d'Osamu Tezuka (1928-1989) et propose d'ailleurs ce mois-ci Dororo, la maison d'édition accompagne ce lancement d'un remake cyberpunk avec Search & Destroy. Atsushi Kaneko livre ici un manga épique et nerveux, dont chaque planche donne à admirer un coup de crayon atypique dans l'univers des mangas. S'il reprend la trame principale de Dororo autour d'une histoire de vengeance sanglante, Atsushi Kaneko -déjà connu pour les excellents Deathco, Wet Moon et Soil- a la bonne idée de transposer ce chambara dans un monde futuriste post-apocalyptique, plongé dans une ambiance glaciale. Dans un univers où les androïdes ont supplanté la race humaine et où le trafic d'organes est devenu commun, la jeune Hyaku va partir à la recherche des parties de son corps volées par des êtres cybernétiques. Violent et intense, Search and Destroy s'affiche comme LE manga à découvrir ce moi-ci.

Search and Destroy, de Atsushi Kaneko, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible.

Sarissa of Noctilucent cloud

Autre grosse sortie manga de février, Sarissa of Noctilucent Cloud est à ne surtout pas manquer pour les fans de SF. Panini Manga a fait le bon choix en acquérant les droits de cette série qui compte déjà cinq tomes au Japon. Dans ce récit de science-fiction inspiré, l'avenir de l'humanité est menacé par des entités géantes qui sillonnent notre stratosphère. Les pays s'arment donc en conséquence d'avions de chasse capables d'aller livrer bataille dans les cieux. Mais pour en finir avec ces créatures célestes, les armes seules ne suffisent pas et il faut compter sur les dons développés par certains enfants pour espérer prendre le dessus.

C'est ainsi qu'embarque la jeune Shinobi, qui possède l'étrange faculté de se rendre invisible aux yeux des autres. Et si elle perçoit ce pouvoir comme un handicap social, celui-ci va rapidement devenir un atout. On salue l'originalité de Sarissa dont le parti pris graphique donne à admirer des planches impressionnantes. Tandis qu'on ne peut que rester admiratif de la minutie apportée aux avions par les auteurs Kome (dessin) et Miki Matsuda (scénario). Un titre qui devrait plaire aux amateurs de SF qui aiment porter leur regard vers les nuages.

Sarissa of Noctilucent Cloud, de Kome (dessin) et Miki Matsuda (scénario), éd. Panini Manga, tome 1 disponible.

Shigurui

Œuvre culte éditée autrefois par Panini Manga avant de voir sa cote flamber auprès des collectionneurs, Shigurui connaît enfin les joies d'une nouvelle édition française (bien plus abordable) aux éditions Meian. Ce récit nous plonge en 1630 au cœur du Japon médiéval et porte en manga le roman très cruel de Norio Nanjo. Derrière sa plume, le mangaka Takayuki Yamaguchi nous entraîne dans un duel de samuraïs qui cherchent à parfaire leur art jusqu'au sacrifice de leurs corps. Rarement, un manga de sabre n'a atteint une telle intensité dramatique, renforcée par le trait minutieux de son auteur. Tel un anatomiste, Takayuki Yamaguchi découpe la peau, les muscles et les entrailles de ses protagonistes obsédés par leur force et le maniement des katanas. Une œuvre viscérale, au sens propre comme au figuré, dont la première partie a également eu droit à une adaptation magistrale en anime disponible sur Netflix.

Shigurui, de Takayuki Yamaguchi, éd. Meian, tomes 1 et 2 disponibles.

L'homme qui tua nobunaga

Avec L'Homme qui tua Nobunaga, Delcourt-Tonkam offre un nouveau manga historique aux amateurs du genre et aux curieux. Un titre qui entend résoudre une enquête vieille de plus de quatre siècle au pays du soleil-levant : l'assassinat d'Oda Nobunaga (1534-1582). Ce seigneur de guerre, devenu une légende pour avoir unifier une partie du Japon, aurait été tué par l'un de ses vassaux les plus fidèles. Toutefois, les historiens auraient fait fausse route et ce nouveau manga s'emploie à détricoter cette thèse pour en avancer de nouvelles. Au-delà de cette enquête, L'Homme qui tua Nobunaga se révèle être un récit passionnant au cœur du moyen-âge japonais, détaillé avec passion et rigueur, où l'on découvre également la vie du tout premier samouraï noir, surnommé Yasuke, venu de Madagascar.

L'Homme qui tua Nobunaga, de Kenzaburo Akechi et Yukata Todo, éd. Delcourt-Tonkam, tomes 1 et 2 disponibles.

burn the witch

Les fans de Bleach l'attendaient avec impatience et leur attente est enfin récompensée ce mois-ci. La nouvelle œuvre de Tite Kubo s'intitule Burn the Witch (Brûle la sorcière) et nous transpose dans un monde où les dragons de toutes sortes vivent dans un monde parallèle au nôtre. Toutefois, des portails nous relient à la terre des dragons et des gardiens se chargent de conserver précieusement ce secret depuis plusieurs siècles. On découvre alors Verso-Londres, une version parallèle de la célèbre capitale britannique avec un folklore magique déjanté. Accompagnant la série d'animation du même nom disponible sur Crunchyroll, le manga de Tite Kubo s'inscrit dans la lignée de Bleach, puisqu'il est considéré comme un spin-off. Les fans découvriront d'ailleurs plusieurs détails reprenant le manga original. Particulièrement bien rythmé, Burn The Witch profite du trait sublime et branché de son auteur. Une vraie bonne pioche à découvrir chez Glénat.

Burn the Witch, de Tite Kubo, éd. Glénat, tome 1 disponible.

demon slave

Des femmes qui n'ont pas froid aux yeux et qui savent se battre mieux que les hommes, voilà le postulat de base de Demon Slave, nouvelle série phare qui vient alimenter le catalogue des éditions Kurokawa. C'est par le regard de Yûki Wakura que l'on découvre le monde féministe de Demon Slave. Projeté dans une dimension parallèle où règnent les démons, ce lycéen sans histoire va devenir l'esclave d'un groupe de femmes rebelles armées jusqu'aux dents pour tuer les viles créatures qui se dressent sur leur chemin. Ces chasseuses de démons, surnommées «Dominatrices», vont mener la vie dure au jeune homme, pour le pire, mais aussi le meilleur. Profitant d'une mise en page et d'un dessin particulièrement soigné, Demon Slave surfe également sur un scénario certes prévisible, mais bien ficelé et surtout rythmé avec soins par Takahiro, déjà connu pour son travail sur Red Eyes Sword, chez le même éditeur.

Demon Slave, de Takahiro (scénario) et Yôhei Takemura (dessin), éd. Kurokawa, tome 1 disponible.

Le siège des exilées

Déjà très remarquée par son manga En Proie Au Silence aux éditions Akata, Akane Torikai s'essaye à la dystopie avec Le Siège des Exilées, chez le même éditeur. Un manga en deux tomes finis qui déroule un scénario singulier. L'autrice dépeint ici un monde où les femmes vivent presque seules entre elles, puisque de moins en moins d'hommes viennent au monde. Un phénomène qui conduit la société à se reconstruire sur de nouvelles bases, où la guerre ne serait plus qu'un lointain souvenir, par exemple. De cette société matriarcale naît toutefois d'autres problèmes qui transforment profondément le genre humain. D'un récit qui se présente a priori comme féministe et engagé, Le Siège des Exilées se révèle être plus profond, où s'installe une forme de mélancolie, tandis qu'Akane Torikai questionne notre société et la place des hommes et des femmes, par le biais d'une histoire mature et intelligente.

Le Siège des Exilées, de Akane Torikai, éd. Akata, tome 1 disponible.

GRAND BLUE

Très attendu par les fans de la série animée disponible sur Prime Video, Grand Blue arrive enfin en France aux éditions Meian. Véritable succès au Japon où il compte déjà 16 tomes parus, ce titre vivifiant nous invite à nous jeter la tête la première dans l'univers de la plongée sous-marine. Et quoi de mieux qu'un jeune homme qui n'aime pas l'eau et ne sait pas nager pour nous faire découvrir cet univers ? Un rôle donné au jeune Iori qui va se retrouver propulsé au sein du club de plongée de sa nouvelle université. Avec des camarades hauts en couleurs, il enchaînera fêtes sur fêtes avant de piquer une tête. Bourré d'humour, Grand Blue s'affiche comme l'une des comédies à suivre en 2021, avec ce qu'il faut de romance et de passion pour séduire un large public.

Grand Blue, de Kenji Inoue (scénario) et Kimitake Yoshioka (dessin), éd. Meian, tome 1 disponible.

Many reasons why

Les amateurs de 13 Reasons Why devraient apprécier Many Reasons Why paru ce mois-ci chez Omaké Manga. Un titre très largement inspiré de la série Netflix, puisqu'on y découvre le triste destin de la jeune Tsubaki, une élève modèle qui décide mettre fin à ses jours. Quelques jours plus tard, ses camarades de lycée se voient chacun attribuer une lettre déposée sur leur bureau. Tous s'interrogent alors sur les intentions de Tsubaki... A travers ce premier tome, Minami Toutarou nous présente principalement les divers protagonistes de cette tragédie dont le dénouement promet d'être particulièrement touchant. Explorant tour à tour le mal-être adolescent, les peines de cœur, la jalousie, les mots blessants, le harcèlement, etc. Many Reasons Why s'affiche comme un manga choc, dont les propos sont renforcés par le huis-clos qu'instaure son auteur.

Many Reasons Why, de Minami Toutarou, éd. Omaké Manga, tome 1 disponible.

La guerre des mondes

Chef d'œuvre de la science-fiction mettant en scène l'invasion de la terre par une race extraterrestre belliqueuse et la lutte pour survivre d'une poignée d'humains, La Guerre des Mondes de H.G. Wells (1866-1946) a également été adapté en manga par Sai Ihara et Hitotsu Yokoshima. Publié ce mois-ci par les éditions Ki-oon, cette version transpose fidèlement ce monument de la littérature édité en 1898 et qui a connu de nombreuses adaptations. Côté manga, Ki-oon offre une édition de premier ordre avec une couverture en carton durci et un papier profitant d'un grammage de qualité supérieure. L'éditeur français poursuit donc sa collection tournée autour des grands classiques de l'horreur, à l'instar de ce qu'il propose autour des œuvres de H.P. Lovecraft.

La Guerre des Mondes, de Sai Ihara et Hitotsu Yokoshima, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

Sahara : le samourai aux fleurs

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un one-shot original, Sahara : Le Samouraï aux Fleurs est tout indiqué. Nobi Nobi nous fait découvrir ici la vie de Sahara, un bretteur muni d'un katana magique pouvant prendre la forme de fleurs. Et dans un monde où la faune et la flore ont presque disparu de la surface, son pouvoir étonne les bandits qui croisent le fer avec lui. Sa vie de ronin bascule toutefois le jour où il rencontre Yae, une enfant qui entend trouver une vallée où la nature aurait repris ses droits. Présenté comme une fable écologique, ce titre dessiné et écrit par Yûsaku Shibata se révèle être une belle surprise visuelle. Les pages s'enchaînent alors sans temps-mort jusqu'à la conclusion de ce conte savoureux dont on garde un excellent souvenir.

Sahara : Le Samouraï aux Fleurs, de Yûsaku Shibata, éd. Nobi Nobi, en un seul tome disponible.

Outsiders

La collection Shôjô de Ki-oon hérite elle-aussi d'un nouveau titre qui apporte un peu de sang neuf dans ce genre. Magnifiquement dessiné par Akira Kanou, Outsiders nous embarque dans la sombre guerre qui oppose vampires et loups-garous depuis des siècles. Le romantisme est toujours présent lorsque l'on parle de ces créatures de la nuit, à la fois légendaires et immortelles. Et lorsque la jeune Ema décide de sauver sa sœur disparue, celle-ci va découvrir un nouveau monde vivant dans la clandestinité. Cependant, n'imaginez pas trouver en Outsiders un conte mièvre déjà vu, puisque notre héroïne n'est pas du genre à être impressionnée et pourrait se révéler un vrai danger pour ces enfants de la nuit.

Outsiders, de Akira Kanou, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

Siren Rebirth

Pour les amateurs de récits horrifiques et de survival à glacer le sang, Siren ReBIRTH rappelle à nos bons souvenirs le jeu Forbidden Siren sorti en 2003 sur PS2. Mana Books édite aujourd'hui un spin off qui se déroule 27 ans après les événement décrits dans le jeu vidéo, où 33 habitants auraient été massacrés par un forcené. Muée en légende urbaine, cette histoire sanglante passionne le jeune Kyoya Suda qui décide de se rendre sur place pour découvrir la vérité. Un choix qu'il n'aurait jamais dû faire, tant sa vie va basculer face à l'horreur dont il sera le témoin. Tsutomu Sakai et Yukai Asada sont aux commandes ce manga qui devrait faire trembler sous leurs couettes les amateurs du genre. Le trait chirurgical de Yukai Asada traduit l'ambiance dérangeante de l'œuvre originale, tout en apportant un nouveau témoignage glaçant à l'univers de Siren.

Siren ReBIRTH, de Tsutomu Sakai (scénario) et Yukai Asada (dessin), éd. Mana Books, tome 1 disponible.

Love fragrance

Et pour finir, nous allons nous accorder un peu de tendresse dans ce monde. Kana a eu le nez d'éditer Love Fragrance et titille nos narines en narrant une romance portant en elle le doux parfum de l'amour. On s'intéresse alors à Kôtaro, dont le métier est de valider différents parfums dans une société de savons et de cosmétiques. Un homme à l'odorat affuté, dont le nez sera inélucablement attiré par l'odeur d'Asako, une nouvelle employée dont la maladie est de transpirer bien plus que la moyenne. Si celle-ci complexe, Kôtaro, lui, se moque de ce «handicap» pour lui avouer ses sentiments. Si les premières planches donnent à voir des scènes très cocasses, où l'on se demande même si Kôtaro ne serait pas un dangereux psychopathe, Love Fragrance livre pages après pages un parfum attachant et qui parviendra même à surprendre les habitué(e)s de shôjô.

Love Fragrance, de Kintetsu Yamada, éd. Kana, tome 1 disponible.

