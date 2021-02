Polémique aux Pays-Bas autour de la traduction des textes de la poétesse Amanda Gorman par un auteur blanc

Une personne blanche est-elle apte à traduire l'oeuvre de la poétesse, désormais mondialement connue, Amanda Gorman? C'est la question qui fait débat depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux aux Pays-Bas. Une polémique qui a obligé l'écrivaine Marieke Lucas Rijneveld, sollicitée pour traduire les poèmes de l'auteure noire américaine, à renoncer au projet, en fin de semaine.

Au Pays-Bas, c'est la maison d'édition Meulenhoff qui a acheté les droits pour la traduction du poème «La colline que nous escaladons» ainsi que celui du prochain recueil complet de poésie d'Amanda Gorman. Et c'est à l'auteure néerlandaise Marieke Lucas Rijneveld que revenait cette tâche. Un choix d'ailleurs approuvé par Amanda Gorman elle-même, explique le quotidien DUIC.

Mais les critiques n'ont pas tardée à apparaître sur les réseaux sociaux, rejetant l'idée qu'une personne de couleur blanche puisse traduire convenablement l'oeuvre de Gorman. Derrière cette revendication se trouve notamment la journaliste noire Janice Deul.

Cette militante a trouvé ce choix «incompréhensible» de la part de la maison d'édition. «Pourquoi ne pas opter pour un écrivain qui - tout comme Gorman - est un artiste de la création parlée, jeune, femme et, sans aucune excuse, noire ?», écrit-elle dans une lettre ouverte publiée dans le journal De Volkskrant. «Nous nous enfuyons avec Amanda Gorman, et à juste titre,mais sommes aveugles au talent de la parole dans notre propre pays.»

Face à cette polémique, l'auteur de «Qui sème le vent» a avoué sur Twitter être «choquée par le tollé autour de mon implication dans la diffusion du message d'Amanda Gorman» et comprend «les gens qui se disent blessés par le choix de Meulenhoff de (lui) demander»

Néanmoins, son retrait du projet a également suscité l'indignation aux Pays-Bas.

De son côté, la maison d'édition Meulenhoff a annoncé avoir «beaucoup appris» et elle serait d'ores et déjà à la recherche d'une équipe pour traduire «le message d'espoir et d'inspiration» d'Amanda Gorman, «aussi bien que possible et dans son esprit».

Uitgeverij Meulenhoff over Marieke Lucas Rijneveld als vertaler van de poëzie van Amanda Gorman. pic.twitter.com/Yu0iO5zdiD — Meulenhoff (@Meulenhoff) February 26, 2021

A voir aussi :